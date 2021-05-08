原标题：退役大学生士兵招聘会下周举行

本报讯（记者 代丽丽）北京市2021年退役大学生士兵专场招聘会将于下周举办。5月11日至13日，每日上午9时至12时，下午13时30分至16时30分，在北京市教育系统人才交流服务中心（北京市海淀区西三环北路甲2号，北京理工大学国防科技园1号楼1层）组织2021年退役大学生士兵专场招聘会。

招聘会组织6场，上、下午招聘单位不同。11日组织事业单位双选会，12日组织市属国有企业双选会，13日组织非公经济组织单位双选会，现场设置咨询台，市教委、市人力社保局、市国资委、市征兵办相关负责同志进行政策解答。

招聘会严格遵守北京市疫情防控相关规定，采取分时段、分批次控制时间及人员数量，每场时间控制在3小时，场内人数控制在500人以内。

为发挥就业优待政策的最大效益，提高工作效率，符合条件的退役大学生士兵可提前与意向招聘单位联系。各单位的联系方式、招聘岗位需求及相关要求请登录首都征兵网www.bjzbb.com下载，把握好咨询时间，合理申报应聘岗位，其中事业单位岗位每人可申报三个。

(责编：郝孟佳、熊旭)