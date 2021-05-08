人民网北京5月8日电 （记者孙竞）目前，我国儿童青少年总体近视率为53.6%。面对日趋严峻的近视防控形势，教育部在今年年初发布的《2021年工作要点》中强调，要促进青少年身心健康发展，并将各地儿童青少年总体近视率比2020年下降0.5或1个百分点以上纳入重点任务。

近日，在人民日报健康客户端、人民日报健康时报等联合主办的第十三届健康中国“共建视界生态，助力近视防控”论坛上，教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林表示，做好儿童青少年近视防控工作，已成为实施健康中国战略重要一步。教育部将在2021年继续坚持出实招、见实效，切实履行职责，推动新时代综合防控儿童青少年近视往深里走、往实里走。

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢表示，防控儿童青少年近视是一项系统工程。近几年国家各部门积极行动，防控工作已取得初步成效。2021年，卫健委进一步扩大监测覆盖范围，要求全部纳入183个首批全国儿童青少年近视防控适宜技术试点区县，近视监测力争实现区县全覆盖。下一步，卫健委将继续加强与教育部等相关部门密切配合与协作，推动地方和全社会整体联动，落实儿童青少年近视防控各项工作。

北京大学国家发展研究院中国健康发展研究中心主任李玲谈到，儿童青少年的视觉健康问题已经成为重大的公共卫生问题。近视的早发和高度近视高发不仅危及当代人口素质，也影响我国未来的人口素质，对我国社会经济乃至国防安全产生危害。

“若要有效遏制近视蔓延态势，需始终坚持防治结合的方针。既要预防新发近视，又要通过配套的诊治和屈光矫正控制已发近视的进一步发展恶化。”李玲说。

论坛上还发起成立了近视防控专家行动团，汇集视力健康领域权威专家资源，通过入驻人民日报健康号等形式，打造近视防控科普知识体系和咨询服务平台，共建视力健康生态圈。

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