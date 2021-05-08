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北京邮电大学原创舞台剧《寻找李白》首演 缅怀革命烈士李白

2021年05月08日19:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月8日电 （记者孙竞）7日傍晚，北京邮电大学党史学习教育原创舞台剧《寻找李白》在西土城路校区首演。该剧以李白烈士为原型，将五个不同时代情境下“寻找李白”的故事串联在一起，为观众讲述了中共地下党员李白烈士短暂而伟大的一生。

李白烈士是长期战斗在隐蔽战线上的优秀共产党员代表，电影《永不消逝的电波》的人物原型。他始终坚守共产党人的初心使命，将“电台重于生命”作为一生的红色信仰。1949年5月7日，在上海解放前夕，李白烈士壮烈牺牲，年仅39岁。他用生命捍卫着“永不消逝的电波”，用红色电波开辟了夺取革命胜利的新战线。

舞台剧《寻找李白》首演现场（校方供图）

舞台剧采用多角度叙述与多时空对话的方式，通过剧中李白妻子、儿子、战友等不同时空中当事人的回忆，让观众看到了李白身上坚定不屈的革命信仰，以及质朴的夫妻之爱和真挚的战友之谊。剧目以北京邮电大学学科特色为底蕴，展现作为邮电事业拓荒者的李白烈士与北邮的不解之缘。

舞台剧《寻找李白》首演现场（校方供图）

记者了解到，舞台剧《寻找李白》的全部演员均为北京邮电大学学生。创作团队历时数月，历经四十六次排练，认真参照影像记录与历史资料设计舞台，打造沉浸式的体验，带给现场观众强烈的心灵触动。

(责编：梁秋坪、熊旭)

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