原标题：鲜衣怒马少年郎 大波“丁真”在路上？

五月赛马会期间，丁真和他的伙伴们亮相赛马场。理塘县委宣传部供图

马术课教练桑批教学生如何上马。理塘县委宣传部供图

四川日报全媒体记者 兰珍

今年“五一”小长假期间，理塘县举行了为期3天的五月赛马会。赛马会上，理塘旅游大使丁真身着藏族传统礼服骑马出场。在微博上，由四川日报官博主持的话题#丁真 鲜衣怒马少年郎#，话题阅读量1.8亿，丁真参加赛马会的单条视频观看量达685万，足见网红丁真的魅力之大。

丁真亮相赛马会在网络上同时也带火了另一个话题——丁真家乡开设马术课。

自4月26日起，理塘县在部分中小学正式开设马术课。理塘素有“马术之乡”的美誉，如今，为让青少年重返马背，该县将马术教学纳入中小学生体质素质教育范畴。目前，马术课程已在全县6所中小学开始试点。

课堂直击

县城里的娃其实少有骑马

感受到“骑”乐无穷后想“再来一盘”

“马儿会不会把我摔下来？”“怎么才能和它交流呢？”“飞驰起来是什么感觉？”……5月4日，理塘县城关小学四年级4班学生正在上体育课，不同以往的是，老师们将这堂体育课从操场搬进了赛马场，无数的问题从孩子们口中溢出。一堂别开生面的马术体育课，让37名学生与骏马来了一次“亲密接触”。

当天，同学们情绪高涨，有秩序地列队来到赛马场。开课前，康巴汉子们牵着马列队亮相，几匹骏马“踱着方步”从同学们眼前走过，引得师生一片欢呼，瞬时激发了大家对马术的浓厚兴趣。

因为大部分学生从小在县城生活，对于骑马充满好奇，既担心又兴奋，小小的脸庞上满是期待。开始上课后，孩子们10人一组，由1名专业教练带队。教练在讲解骑马的注意事项和正确姿势后，才让孩子们轮流上马。

12岁的韩学志有一些腼腆，由于实际生活中并未接触过马儿，伸手摸摸都需鼓足勇气。1个多小时后，他已经与小马建立了友情，不仅在教练的带领下骑马走了一圈，而且一再举手要求“再来一盘”。

“刚开始直接面对高大的马儿，大部分没有骑马经历的学生还是会害怕。”班主任降央曲西说，“但是孩子们的适应能力和学习能力都很强，37个学生都骑上了马，享受到了马背上的乐趣。这对于锻炼学生的勇气和意志很有帮助。”

对于骑马，已经上过马术课的城关小学四年级1班学生噶绒降措也是意犹未尽，经常找到体育老师询问下次马术课的时间。“以前骑马摔下来之后，我再也没有骑过马。现在上马术课，我在教练的指导和鼓励下，再次感受到了马背上的快乐。”

为何开课？如何学习？

赛马文化需要传承

理塘少年掌握马术技能可为现代文旅业服务

为什么要在学校开马术课？马术进理塘校园，是为了批量复制丁真吗？

“理塘是马术之乡，开展马术课主要目的是传承民族文化、开展素质教育，提高学生对传统马术的兴趣爱好，丰富学生的体育课程。”理塘县教育和体育局副局长格乃桑登这样认为。理塘是“体育+旅游”的发展模式，作为传统的赛马文化之乡，马术尤为重要，也是历来的一个传承。

另一位理塘教体局相关人士受访时认为，马术在理塘并没有专业的传承方式，没有标准的教育模式，历来是牧民生产生活的基本技能，靠牧区畜牧业发展要求在推动。现在很多青少年，特别是城区的青少年基本上很少会马术技能了。所以，为了旅游的发展和畜牧业现代化、科技化进程，理塘的青少年需要掌握马术技能，为现代文化旅游业服务。至于是不是为了复制丁真的奇迹，他说，丁真现象可遇不可求，丁真有且只有一个，无法复制。

格乃桑登介绍，自4月26日正式开设马术课以来，目前理塘县城已有9批学生上了马术课。马术课分为3个阶段——

1-3年级，上课地点在教室，课堂内容主要为马术理论知识，包括认识马的品种，区别马的大小、年龄，马具的使用等基本常识；

4-6年级，是理论实践相结合，上课地点从教室移到赛马场，通常是学生牵着马儿四处走走，或是骑上马背，教练牵着缰绳，绕场一周，加深与马的互动；

7-9年级，在安全前提下，要求学生能驾驭马匹，能单独骑马驰骋。

“马术课将从县城4所小学、2所中学开始试点，之后将在全县推广。希望通过马术培训，学生在日常生活中能更好地学以致用、学有所用。同时，也期待培养和选拔出优秀人才，今后能代表理塘参加比赛。”格乃桑登说。

课堂配置

马背上的体育课

有专用公交车接送配9位教练6位老师

将体育课搬进赛马场，马术课“进校园”在理塘尚属首次，理塘县也为此掏出“真金白银”。上马术课，学生们不用支付任何费用，课前老师组织学生们前往赛马场上课，其间往返有专用公交车接送。多名教练配合，按照教学计划分组开展教学，班主任及体育老师跟班保证学生安全。

“从去年开始，赛马协会就在为学生上马术课做准备，挑选训练马匹，培训专业的马术教练。经过一年的准备，一共有30匹标准的马儿陪伴孩子学习，9位马术实战教练、6位理论知识老师教授学生。”理塘赛马协会会长兼马术课教练桑批介绍，“从今年开始，我们将持续开展马术特色体育课，让学生们走进赛马场，重回马背。每周一至周五15时至16时，将有两个班80-100名不等的学生到赛马场上课。”

作为专业的马术教练，桑批教学生马术的第一步，就是上马。“左脚套进马镫，左手抓紧马鞍前面，右手抓紧马鞍后面，然后全身使劲儿，右脚一个跨步就上了。”除了马术，更重要的则是与马儿建立友好情感。在学生与马儿互动时，大家还总结了一句顺口溜:“摸摸马儿头，乖乖马儿跟你走，吃点儿小零食，马儿更懂事。”

“从认识一匹马最初的心动，到一步步了解马、学习马术，再到长大后可以参加赛马会，期待‘天空之城’的孩子们能收获成长与进步。”格乃桑登说。

省级非遗保护项目

理塘赛马会

赛马会藏语叫“达究”。理塘县因地势辽阔、水草肥美成了骑术的摇篮。2005年，省文化厅命名理塘县为“马术之乡”。2008年6月，理塘赛马会被列入省级非物质文化遗产保护项目。

理塘赛马会起源于理塘民间传统节日“六月转山会”，已经有400多年历史。历史上，每年藏历六月，草长莺飞，草原上百花盛开、绿草如茵，理塘会举办隆重的赛马会来拜祭神山，庆祝丰收。全县24个乡（镇）皆有赛马会，格木赛马会、毛垭赛马会、濯桑赛马会……皆是当地一大盛事。

理塘赛马会具有独特的艺术价值，风格粗犷豪放，场面震撼，以惊险刺激称雄藏文化区。马术比赛分耐力赛、小走赛、马术表演等，马术表演有马背倒立、马肚藏身、俯身拾哈达等，个个惊险，个个刺激，充分展示了马背上民族的强悍豪放。

因为赛马会和丁真爆火的理塘，是今年“五一”假期的热门旅游目的地。支付宝数据显示，理塘县城的消费热度明显，相较2020年同期交易笔数增长近1倍，较2019年同期增长超2倍。

链接

看看别人家的体育课

成都

体育课上玩五行刀法

今年年初，成都市迎宾路小学体育课教传统五行刀法的视频在网络走红，小学生舞剑招式不输武打明星。学校武术队负责教师曾科是成都市非物质文化遗产传承人，以五行“金木水火土”对应“劈崩钻炮横”，用玻璃纤维和硅胶制作成唐横刀模型，并结合学生各个年龄段特点，总结出了“五行刀法”课程练习的三个层次，从“术”到“功法”再到“模拟实战”。除实践练习外，曾科也会讲授中国武术的相关知识，帮助学生理解中国传统阴阳五行文化。该校从2011年起将武术特色课程引入校园，至今已开展了10年。

上海

10周内掌握一项运动入门技能

上海市格致初级中学根据初中阶段不同年级学生的身心特点、运动标准和减压需求等多种因素，开出了拥有多达11项专项课程的“花样”体育课：六年级的花样跳绳、体育舞蹈、啦啦操、围棋；七年级的咏春拳、击剑、射击；八年级的攀岩、滑冰、篮球和排球。每周3节的体育课中，有1节是多样化专项课。体育专项课以“走班”方式进行，每个年级的学生统一按项目分组，每个项目的课程为十周，结束后轮换到其它项目。如此一来，每个学生都能体验和学习到这11个运动项目。学生可以在10周内掌握一项运动的入门技能，发现自己感兴趣的项目；老师和教练也有机会发掘具备某项运动天赋的“好苗子”。

遵义

70后80后儿时游戏回归

滚铁环、敲锣鼓、踩高跷、走板鞋……这些70后、80后的儿时游戏，是贵州省遵义市余庆县敖溪小学孩子们体育课上的最爱。从2012年开始，敖溪小学就将这些特色内容编入了体育教学之中，还通过组织课外培训、小型亲子比赛等活动进行推广。课后，孩子们还在老师带领下亲手参与制作板鞋、高跷等简单的器具。四川日报全媒体记者 钟卉 整理

(责编：郝孟佳、熊旭)