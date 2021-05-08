原标题：湖北襄阳：高中生“负重”一天 体验母亲孕育艰辛

负重袋上写着学生们各自的出生日期和乳名 黄刚 摄

湖北襄阳一中高一年级1500多名学生7日接到一项特殊的“体验式作业”：从当天清晨开始，每名学生腰间绑上负重袋，负重上课、跑操、吃饭、午休，直到当晚6时30分结束，亲身体验母亲怀胎十月的艰辛。

亲自为孩子绑上负重袋 黄刚 摄

学生们身上的负重袋，都是由学生和家长一起提前缝制的，里面装着大米或沙子，重量和学生们出生时的体重一样，负重袋上写着学生们各自的出生日期和乳名。

清晨6时早自习前，同学们开始互相为对方绑上负重袋，也有家长专亲自跑到学校为孩子绑负重袋。起初，看着身边同学“臃肿”起来的身体，大家互相有说有笑。“弯腰系鞋带都很吃力，吃饭也感觉不自在。”“上厕所真不方便。”“得用手捧在前面，不然走路都费劲。”没过多久，部分同学开始叫苦起来。

同学们负重跑操 黄刚 摄

体育课上，同学们绑着负重袋做游戏、跑步，几圈下来，纷纷感叹负重运动不容易。“我现在大概能体会到妈妈怀胎十月的辛苦了，而且肯定比我现在要辛苦得多，以后再也不会对她随便发脾气了。”绑着5斤3两负重袋的女生柴子恬说，她母亲当年怀的是双胞胎，负重更大。

负重体验感恩母亲 黄刚 摄

襄阳一中学工处副主任杜晓霞介绍，学校连续八届开展“5·25”心理健康节。本届健康节活动内容丰富，除了有负重体验外，还将开展与父母互相交换信件、为父母做一件小事、送父母一件礼物、心理健康节征文等活动，一直持续到本月25日结束。(黄刚 胡传林)

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