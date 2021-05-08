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“考查”跟“考察”的不同用法（杜老师语文信箱）

2021年05月08日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　某媒体刊文说：“到学期末，需要考察学员对问题的分析能力。”请问，其中的“考察”用得是否妥当？谢谢。

　　北京读者  莫女士 

　　

莫女士：

　　您提的问题涉及“考查”跟“考察”的用法。

　　“考察”侧重于表示“调查了解”的意思。例如：

　　（1）希望双方进一步加强交流沟通，深入开展项目考察研究，寻求项目合作契合点。

　　（2）他们到田林县利周瑶族乡、潞城瑶族乡考察学习乡村治理示范村创建工作。

　　（3）考察团来通辽市就肉牛产业、现代农业、庭院经济和绿色特色食品产业发展情况进行考察学习。

　　（4）他在位于商洛市柞水县的秦岭牛背梁国家级自然保护区，考察秦岭生态保护情况。

　　（5）考察组一行先后考察了3家藏医院和甘露藏药厂、奇正藏药厂。

　　“考查”侧重于表示“检查评定”一类意思，常用于学生等。例如：

　　（6）围绕“人与自然”“人与社会”“人与自我”三大主题全面考查学生的英语综合运用能力，

　　（7）“无领导小组讨论”侧重考查考生的组织协调能力、独立思考能力、应急应变能力等。

　　（8）试题提供三段语篇材料，有助于在不同语境中考查考生语言应用能力，

　　（9）高考生物试题有机融入新冠肺炎疫情素材，从措施、原理以及疫情所致的生活方式改变和影响等方面进行考查。

　　（10）今年的中考数学试卷在总结近5年命题指导思想的基础上，立足于基础的考查，合理把握试题难度，实现由中考向初中学业水平考试的平稳过渡。

　　值得注意的是，如果涉及对干部的了解，一般用“考察”。例如：

　　（11）干部干事创业的岗位在一线，考察干部的地点也应该前移到一线。

　　（12）注重在脱贫攻坚一线考察识别干部，将脱贫攻坚实绩纳入干部考察任用的重要依据，创新优化干部考察机制。

　　提问句中的“考察学员对问题的分析能力”是说检查评定学员“对问题的分析能力”，宜用“考查”，改为“考查学员对问题的分析能力”。

　　《语言文字报》原主编杜永道

(责编：杨光宇)

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