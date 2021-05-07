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常熟理工学院机械工程学院：打造三重体验链 培养区域制造业适用人才

2021年05月07日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：打造三重体验链 培养区域制造业适用人才

　　苏州着力打造高端装备制造等10个千亿级先进制造业集群，这为常熟理工学院机械工程学院“十四五”高质量发展带来了历史性机遇。学院坚持以立德树人为根本任务，以学生能力培养为本位，通过凝练特色，加强专业内涵建设，设计“专业交叉、平台共享、聚焦卓越”通道，打造非并行分布式学生多能力体验链，构建校企深度融合的人才培养链块，促进人才质量不断提升。

　　以核心课程为触点，构建“托底—核心—特色”能力体验链

　　重源头、亮特色，科学制定专业新工科人才培养方案，打破原有培养方案的局限，科学规划，反复论证，确保“系统性、目标性、一致性”，打通专业基础大平台，做好专业特色课程群。围绕苏州和长三角区域战略性发展需求，机械工程学院新设智能制造工程专业，并对原有机械工程、机械电子工程专业内涵凝练创新升级，开展新工科探索。机械工程专业在电梯工程方向上做精，在区域形成品牌与特色，力争达到国家一流专业验收标准；机械电子工程专业在自主移动机器人技术方向形成特色，目标锁定通过国家工程教育专业认证；智能制造工程专业在智能装配方向上形成特色，打造区域高端装备制造业复合型高层次应用人才培养基地。

　　在明确专业特色方向基础上，夯基础、全覆盖，紧扣课程建设主线，设计并推进“托底—核心—特色”能力链课程群建设。能力链课程群包括专业“托底”能力培养的制图、电气控制等课程群，“核心”能力培养的现代机械设计、先进制造等课程群，“特色”能力培养的电梯工程、机器人技术、轴承技术、模具技术等课程群。各课程群注重与当今主流前沿技术、企业需求相结合，对标国家一流课程建设标准，以能力培养和达成度为主线，定位明确，自成体系。

　　通过能力链课程群的构建与教学实践，各专业学生能够实现低年级专业基础知识积累，高年级专业知识系统集成，促成综合能力与特色能力提升，增强职业自信。

　　以工程任务为驱动，营造“4+1”学生科创体验链

　　学院重视第二课堂科创实践对人才培养的重要作用，深化“专业交叉、平台共享、聚焦卓越”的非并行培养理念，营造“4+1”校内科创体验链，包括基础应用的3D创新设计区与电气控制区、系统集成的智能制造区与RoboMaster机甲大师区、行业特色的电梯工程区。科创体验链以“工程任务、兴趣爱好”为驱动，为学生配备师资、提供平台及多项开放式选择。非并行模式打破了入学年份限制，学生既可在不同平台从基础到系统由浅入深进行学习，也可在某个平台深耕研究。

　　学院多举措鼓励师生加入导师制科创团队，包括年终绩效评优、奖学金资助、学分置换等政策激励；以学科竞赛、论文与专利、课题、实验室建设为项目实施任务制管理，驱动科创平台可持续发展。此外，学院通过企业捐赠的实验室、科创特训营、科创校内赛等活动，激发学生工程体验兴趣。

　　中德机械电子19级学生姜凡，大一加入科创平台，独立完成了空中机器人的机械结构设计、加工、电控硬件设计与程序设计、飞行测试等任务，同时担任RoboMaster机甲大师战队队长，带领30多名同学完成6类机器人研发，在2021年机甲大师全国高校联盟赛（江苏站）中斩获亚军。学生在工程任务驱动的科创体验中，根据兴趣与个人职业规划开展学习，既提升了专业创新设计能力，又锻炼了团队与项目管理能力。

　　以产教融合为纽带，打通学理轴与实践轴的校企协同育人体验链

　　学院以“产教融合”为纽带，以学生能力为本位，课程上优化通识基础、专业基础、必修模块、选修模块四个阶段路径，并积极开展校企合作项目，以此拓展工程认知、工程分析、工程综合与工程协同四项实践能力层次，打通学理轴与实践轴，构建校企协同育人体验链。

　　学院重视与企业互动发展、融合创新，加大与区域产业结构契合度，构建高质量企业集群，实现高性能设备、高品质工艺、高水平工程师资源共享；积极与高质量企业开展多个协同育人项目，围绕专业培养目标达成，深入专业内容、增加企业体验，实施课程模块学分整体置换，不断创新育人方式。

　　近年来，学院和东南电梯、西子电梯、莱茵电梯等企业共同打造电梯企业联盟，与专业对口知名企业共建完成超精密轴承技术研究中心、先进增材制造技术研究中心、机器人融创中心、未来机电学院等校企协同育人基地，并引入ABB机器人和CSWA/CSWP资质认证；与通快中国、卡赫清洁、东方模具等企业开展协同育人项目，定期开展岗位能力提升分享会、毕业设计进展报告会。机械17级学生应自澈，大四时进入卡赫清洁吸尘器研发部门，并申请旋风分离器优化设计校企合作毕设课题，独立完成毕业设计三维建模，并协助工程师完成部分产品测试，实现旋风分离器结构的优化，目前学生已被该企业录用。学生通过参与校企协同育人项目，提升了工程认知、工程分析、工程综合与工程协同综合应用能力。

　　（徐本连 胡朝斌 赵彩虹）

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(责编：温璐、熊旭)

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