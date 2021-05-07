原标题：全市将形成跨校跨区“课联网”

市教委日前发布《关于推进“互联网+基础教育”的工作方案》，明确到2022年，全市基础教育名师100%开设线上直播室，选课走班全面依托融合课堂。“十四五”期间，本市将形成跨校跨区“课联网”。

依据方案，本市将打造互联网+基础教育“三个课堂”新模式。其中，“空中课堂”覆盖小学、初中、高中各学段各学科，实现应急状态线下线上场景瞬时切换；“双师课堂”旨在丰富教育供给，促进优质资源均衡；“融合课堂”探索线上线下融合，实现时时可学、处处能学、人人皆学。

疫情防控期间的“空中课堂”机制将进一步完善，教育部门将遴选骨干教师录制优质课程，配套线上学习资源，除保障紧急状况线下停课后的教学需要外，还可满足因病、事假不能到校学生的学习需要以及特殊教育需送教上门的学生需要，同时可为广大教师提供学习研究的范例。目前，本市“空中课堂”在线教学已形成规模，未来将形成覆盖小学、初中、高中各学段各学科的全口径课程资源库；适应城区、郊区不同基础学生差异化需求；形成涵盖在线课程设计、制作、审核、播放等环节的在线教育标准体系，指导市区校、社会在线课程建设。北京课程还将发挥全国示范带动作用，通过国家中小学云课堂共享给全国学生。

未来，学生上课将有“双师”线上线下同步指导。方案提出，本市将录制覆盖小学、初中、高中各学科知识点的优质微课，推送给全市各学校各学科教师；以有基础的区或校为单位，采用同步直播方式实施，远程名师和班级辅导老师“1＋1”分工协作，线上主讲，线下答疑。全市名师教学经验智慧将最终提取形成“线上名师”标准服务，从备课、教学等环节提供模块化产品，全流程支持“线下教师”教育教学活动。

不同学校班级的学生可以同上一节课，跨校跨区构建融合课堂。不同风格的名师教学活动在网上提供菜单式选择，学生在教师指导下利用全市教育资源形成个性化培养方案。本市还将遴选一批技术先进、实力雄厚的优质互联网社会机构，由各区选择一批有意愿有基础的学校作为试点，开放教育教学应用场景，用1年时间对现有在线教育产品迭代升级，形成在线教育基本操作系统。到2022年，本市将构建成熟的融合课堂实施体系，基础教育名师100%开设线上直播室，选课走班全面依托融合课堂方式。“十四五”期间，本市将形成跨校跨区“课联网”，推进跨地域教育教学改革。

市教委表示，学生在不同学习阶段可以按需选择不同课堂形式。传统课堂向“三个课堂”代表的教育新样态迈进是一个逐步有机演进的过程，不会冲击现有学校教育教学秩序。（记者 李祺瑶）

(责编：温璐、熊旭)