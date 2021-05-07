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北京中招政策公布 招生规模8.95万人

2021年05月07日08:23 | 来源：北京日报
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原标题：初中毕业和高中招生首次两考合一

今年，本市实施初中学业水平考试，首次将初中毕业考试和高中招生考试两考合一，中招录取总分为660分，实行考后知分填报志愿。昨天，北京市教委发布《关于做好2021年高级中等学校考试招生工作的意见》，明确今年本市各类高级中等学校招生规模为8.95万人。

●适度压缩跨区招生计划

与去年相比，今年中招招生计划增加3500人，各类高级中等学校招生总规模为8.95万人，包括普通高中招生规模6.18万人，中等职业教育招生规模2.77万人。在中等职业教育招生规模中，普通中等专业学校招生规模0.91万人，职业高中招生规模0.69万人，技工学校招生规模0.66万人，五年制高等职业教育招生规模0.23万人，高端技术技能人才贯通培养项目招生规模0.28万人。

市教委表示，普通高中招生要统筹安排、规模适度。公办普通高中招生每班不超过45人。为进一步提升优质教育资源效益，优质高中班额原则上不低于40人。优质高中“校额到校”招生，要将全市优质高中50%的招生计划分配到一般初中校。

部分优质高中可适当编制跨区招生计划，重点向优质教育资源比较短缺的区域倾斜，严格控制跨区招生规模，继续适度压缩跨区招生计划；城乡一体化普通高中可在资源输出区适当编制跨区招生计划；民办高中招生重点向办学所在区倾斜，编制分区招生计划。普通中等专业学校、技工学校和获得“国家级、省部级重点中等职业学校”称号的职业高中可根据学校办学实际在全市范围招生，不对各区分配计划指标。

●中招录取总分660分

今年，本市实施初中学业水平考试制度，首次将初中毕业考试和高中招生考试两考合一，全科开考。全市统考科目为10门，分别是语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物和体育与健康。

中招考试分值同步调整。中招录取总分660分（不含加减分），计入成绩的文化考试科目有7门，其中，语文、数学、外语满分各100分，道德与法治、物理满分各80分，以上5门科目全部计入成绩，再从生物、化学和历史、地理中各选择分数高的一门计入成绩，满分各80分。体育与健康总分40分，计入中招录取总分。

全市统一命题、统一考试的9门文化课科目考试时间设置为：语文150分钟，数学120分钟，外语笔试90分钟，听力和口语考试30分钟，道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6门每门科目考试时长70分钟。

●初中学考实行“随学随考”

本市初中在校学生均须按年级参加各科目初中学业水平考试。学生在完成每门科目课程内容学习后参加该科目初中学业水平考试，实行随教、随考、随清。其中综合实践活动(信息技术和劳动技术)学完即考，地理、生物考试安排在初二年级第二学期末，体育与健康、艺术(音乐、美术)考试安排在初三年级第二学期，语文、数学、外语(笔试)、道德与法治、历史、物理、化学考试安排在初三年级第二学期末。

初三年级的初中学业水平考试将于6月24日至26日进行，考试时间为3天，考试科目包括语文、数学、物理、道德与法治、外语、化学和历史共7门。

初二年级的初中学业水平考试将于6月27日进行，考试科目是地理、生物。

体育现场考试于5月6日至31日进行，各区根据本区实际在此期间安排考试。

●中外合办项目首次参加统招

今年，本市继续实行考后知分填报志愿。招生录取分提前招生、校额到校招生、统一招生三个阶段进行。被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。

其中，普通高中的部分招生类型可以参加提前招生；中等职业学校按照本校专业设置和招生要求，可将招生总规模的60%放入提前招生批次；高端技术技能人才贯通培养项目根据本校实际，安排部分招生计划放入提前招生。

校额到校招生包括校额到校和市级统筹。校额到校采取校内选拔方式，依据考生志愿及成绩录取，要求考生总成绩须达到570分，综合素质评价须达到B等。

统一招生则按照考生总成绩，从高分到低分，依照志愿顺序，择优录取。统一招生录取结束后，对外公布未完成的计划，未被录取的考生可填报征集志愿参加补录。

值得注意的是，今年普通高中中外合作办学项目不再被列入提前招生批次，而是参加统一招生批次，主要面向办学所在区招生，可适量编制跨区招生计划并适度压缩。学校在初中学考出分后、考生填报志愿前，组织进行以外语能力方面为主的资格性测试，按照不超过1∶5的比例确定合格名单，报北京教育考试院备案。在统一招生中，对符合条件的考生依据志愿和成绩进行录取。（记者 李祺瑶）

(责编：温璐、熊旭)

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