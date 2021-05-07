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中小学将全面实施 艺术素质测评制度

2021年05月07日08:14 | 来源：北京青年报
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原标题：中小学将全面实施 艺术素质测评制度

　　围绕学校美育改革发展及全国第六届大学生艺术展演活动有关情况，教育部昨日在成都召开新闻发布会。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上表示，将全面实施中小学生艺术素质测评制度，将艺术素质测评结果纳入初、高中学生综合素质评价，同时推进中考美育改革试点。

　　王登峰表示，下一步教育部将主要聚焦三方面，推进学校美育工作：

　　一是全面深化学校美育教学改革。开齐开足上好美育课程，进一步完善大中小学相衔接的美育课程体系，落实各学段美育课程基本要求，不断拓宽美育课程领域。强化美育教学与实践，构建并逐步完善“艺术基础知识+艺术基本素养+专项艺术特长”等教学模式。

　　二是重点改善学校美育办学条件。强化美育教师队伍，加大中小学美育教师补充力度，加强美育教师培养培训，推进教师培养供给侧结构性改革，全面提升美育教师培养质量。推动各地结合实际制定实施学校美育教师配备和场地器材建设三年行动计划。提升场地设备配备水平，加强高校美育场馆建设。

　　三是完善强化学校美育评价机制。推进美育评价改革，全面实施中小学生艺术素质测评制度，将艺术素质测评结果纳入初、高中学生综合素质评价。总结地方将艺术科目纳入中考的经验做法，推进中考美育改革试点。健全评价体系，将美育政策落实情况、学生艺术素质测评情况等纳入督导评估，把美育纳入高校本科教学工作评估和“双一流”建设评价指标体系。（记者 雷嘉）

(责编：温璐、熊旭)

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