原标题：校门外的少先队活动课

在合肥市瑶海区和平小学，少先队员手持自制的环保心愿卡围绕在地球日主题宣传海报旁倡导保护环境、爱护地球。解琛/摄

近日，在合肥经开区芙蓉社区线上红领巾微课堂中，伴随着视频讲述和图文介绍，辖区少先队员们上了一堂生动的党史教育课。

近段时间以来，芙蓉社区少工委以革命事件和英雄故事为主题，邀请校外辅导员、大学生志愿者、读书会社会组织负责人录制微队课，辐射辖区内外数千名少先队员。

2019年，合肥经开区团工委以芙蓉社区为试点成立社区少工委，搭建“社区党团负责人指导+学校少先队辅导员全过程参与”的工作模式，为队员们搭建实践教育平台。

芙蓉社区少工委副主任郝程介绍，社区打造了“五色少年心向党”品牌项目，包括红色先锋团、绿色环保团、橙色关爱团、蓝色治理团、紫色文化团等项目。已举办“我为祖国绘国旗”“争做环保小卫士”等80余次活动，累计参与人数达9000余人。

来自合肥168玫瑰园学校的丁欣岳同学参加了“文明伴我行”项目，他将掌握的垃圾分类知识编成了小歌谣，和队员们组建宣讲小队，在社区宣讲垃圾分类知识。

“社区是青少年除学校和家庭以外的重要活动阵地，要打破学校和年龄界限，创新适合少先队员成长特点的社区活动新模式。”安徽省少工委工作人员介绍，近年来，安徽拓展校外少先队组织和活动渠道，在社区、农村、青少年宫等校外场所建立大队或中队，促进少先队活动从学校向社区拓展。

今年年初，安徽宣城市东桥社区少工委成立，依托该市儿童服务站项目和场地，积极开展了“红领巾奖章”争章工作和“四史”学习教育等活动，构建少先队校外工作体系。

今年4月底，合肥市六安路小学荣城花园分校少工委联合中铁四局一公司团委到滁宁城际铁路项目部，听青年讲中国铁路建设发展史。少先队员们亲自为现场建设者送去了自己创作的劳动者主题漫画。

去年至今，在铜陵市铜官区天井湖社区、幸福社区，社区少工委建立后，形成“社区主动搭台、教育资源走出校园、少先队员和家长走出家门”的工作模式，在课余校外开展适合少年儿童特点的少先队活动。

其中，天井湖社区少工委开设了“缤纷夏日 携手成长”儿童夏令营。夏令营上午开展课业辅导，下午开设少儿书法、少儿围棋、小小主持人、趣味英语、少儿跆拳道5个兴趣班。

幸福社区少工委则邀请无线电行业资深专家向孩子们讲授无线电专业知识和相关红色小故事，将爱国主义教育和科普、休闲、益智元素有机结合。

天井湖社区少工委员黄小莉说，校外少工委的建立能够帮助老师更好地做好少年儿童培养工作，让少先队员有效参与、融入社区工作和社区服务，学习生活技能。（记者 王海涵 王磊）

(责编：温璐、熊旭)