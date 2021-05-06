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学校不得利用晨检开展学科教学

2021年05月06日08:28 | 来源：北京日报
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原标题：学校不得利用晨检开展学科教学

　　教育部日前发布“睡眠令”，要求加强中小学生睡眠管理。市教委在此基础上提出明确要求：学校不得利用晨检时间开展学科教学。

　　市教委表示，各区教委要按照教育部要求制定合理作息时间，特别要兼顾寄宿制学校、义务教育九年制学校以及基础教育十二年制学校的实际情况，根据实际在本学年内落实好有关规定。学校不得利用晨检时间开展学科教学，不得要求学生提前到校参加统一的教育教学活动。对于个别因家庭特殊情况提前到校的学生，学校应提前开门、妥善安置。学校要加快建立作业统筹管理机制，做到各学科作业公开，师生人人可见，总量控制；不得布置机械重复、惩罚性作业。同时统筹做好校内课后服务工作，确保小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业，避免学生回家后作业时间过长，挤占正常睡眠时间。

　　市教委要求家校协同保障学生睡眠。区教委要通过家长学校、家长会等途径普及科学睡眠知识，宣传充足睡眠对于中小学生健康成长的重要性。各校要通过增强校内教育供给消除家长的焦虑和顾虑，形成家校合力，共同保证每天小学生10小时、初中生9小时、高中生8小时的睡眠时间。此外，市教委还明确各区要加强学科类校外培训机构治理和监管，线上线下培训时间不得和当地中小学校教学时间相冲突。线上直播类培训活动结束时间不得晚于21时，线下培训结束时间不得晚于20时30分，均不得以课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业，严禁组织举办中小学生学科类等级考试、竞赛及进行排名。（记者 李祺瑶）

(责编：温璐、熊旭)

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