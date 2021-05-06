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首次提出“以多校划片为主”“六年一学位”实施范围扩大

北京市入学新政持续为学区房降温

2021年05月06日08:27 | 来源：北京日报
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原标题：入学新政持续为学区房降温

　　本月初，全市各区义务教育入学政策全部公布。记者梳理发现，今年各区多校划片的范围和程度继续深入，与此同时，本市也在通过多种方式扩大优质教育资源的覆盖面，以组合拳为“学区房”降温。

　　学位供给压力依然严峻

　　受“全面二孩”政策等多重因素叠加的影响，今年入学潮来势依然凶猛，本市依然面临一定的学位供给压力。

　　根据市教委近日发布的《2020-2021学年度北京教育事业发展统计概况》，过去6年，本市各区小学入学人数整体呈现快速上涨的态势。以西城区为例，2020年小学一年级新生已达2.1万人，比2015年增加了8000多人。海淀区此前发布的数据显示：2019年全区小学学位缺口达6000余个，初中学位缺口达4000余个；2020年，小学入学需求约3.5万人，学位缺口持续扩大。今年，海淀区中小学义务教育学位供给和资源配置依然面临严峻挑战。

　　为此，各区进一步加大入学保障力度，多渠道增加学位资源供给。今年通过新建、改扩建学校和接收小区配套学校等方式，全市将新增2万个中小学学位。市教委还明确，支持学校整合校内空间资源增加学位数量，统筹区域内教育资源补充中小学学位缺口，通过建立各学段用地用房腾挪调配机制，优先保障学位紧张学段的需求。

　　西城区也提出，今年将增加义务教育学位12000个；海淀区明确将增加小学学位3000个，中学学位1000个；石景山区提出今年将新增学位4560个。

　　“多校划片”政策进一步加码

　　今年，本市在义务教育入学文件中首次提出“以多校划片为主”，要求各区严格执行已经公布的多校划片政策。

　　在此基础上，各区都对往年已公布的“多校划片”政策进行了重申。比如，东城区再次明确，2018年12月31日以后购房家庭子女，通过电脑派位的方式在东城区内多校划片安排入学；朝阳区重申对在2017年6月30日之后购房家庭子女实行统筹派位。西城、海淀对此前规定的2019年1月1日、2020年7月31日等实施多校划片的时间节点也都再次做了明确。值得注意的是，今年不少郊区也加入了“限时购房者多校划片”的阵容，比如，平谷区明确，2022年1月1日起，在现有小区新购买房屋者，均实行多校划片；顺义区也提出，以2021年9月1日为节点，此时间之后在顺义区购买房产的家庭适龄儿童少年入学，实施多校划片。

　　多校划片的范围也有所增加。比如，丰台区提出，自2021年9月1日起，儿童迁移户口或出生落户，如果户主与儿童父母（或其他法定监护人）不一致的（户主为祖父母或外祖父母的除外），也要参加多校划片入学。石景山区今年多校划片范围也有所增加，新增范围涉及老山地区、衙门口地区、古城地区、北辛安地区、苹果园地区五个地区的多个小区。通州区则直接明确，实验二小通州分校、临河里小学、北京小学通州分校、乔庄小学、范庄小学服务范围内的儿童通过电脑派位的方式入学。

　　多校划片政策的持续深入，直接打击了市场上炒作学区房的行为。现实中，也不乏有家长存有侥幸心理：不能挑单一学校，那就转向最为优质均衡的学区；事实上，政策在制定之初对这一点也早有防备，比如，西城区在对“多校划片”的表述中就

　　提到，在学区或相邻学区内入学。

　　“多年一学位”锁定房产交易周期

　　今年，伴随着丰台区的加入，城六区已全部实施“六年一学位”政策。在郊区中，顺义区也在入学政策中提出，从2021年9月1日起，对适龄儿童少年入学房产地址及就读学校实施记录，该房产地址实行“学位限定”，即自登记入学之年起，原则上小学6年内、初中3年内只提供一个实际居住地址服务范围内的入学学位（符合国家生育政策的除外）。该房址如再有入学需求，以多校划片方式协调解决。

　　海淀区在“六年一学位”的基础上，还提前给出了明年政策的“预警”：自2022年起，所有用于九年一贯制学校登记入学的住房，九年内只提供一个入学学位（符合国家生育政策的除外）。

　　业内人士表示，总的来看，“六年一学位”“九年一学位”的实施，将学区房交易周期拉长，交易量降低，同样是为学区房降温的有效手段。（记者 牛伟坤 李祺瑶）

(责编：温璐、熊旭)

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