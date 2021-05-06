原标题：量化测评指导能力 督促导师从“用学生”到“育学生”

“在新出炉的2019年全校导师指导能力量化测评中，我的总得分为4.293分，有幸获得理工类第一。”5月初，杭州电子科技大学（以下简称杭电）电子信息学院研究生导师赵文生在接受科技日报记者采访时欣喜地说，自己由此获得了与新增国家级人才一样的研究生名额奖励指标。

他所说的分数，由2021年杭电就研究生教育新实行的“导师指导能力量化测评”，对每位研究生导师名下所有研究生的相关表现数据平均值建模得出，首次测评采用2019年数据。

“2020年全国研究生教育大会一个重要主题是提高导师指导能力。如何客观量化导师指导能力，是高校研究生管理的一项迫切工作。”杭电副校长徐江荣认为，从学生的表现来测评导师的指导能力，一定程度上可推动导师从“用研究生”到“育研究生”理念的转变。

记者了解到，该测评体系包括学位论文质量、研究生为第一作者发表的科研成果、研究生荣誉称号、研究生科研实践、国际化5个一级正面指标和学术及行为规范一个负面指标。其中，5个一级正面指标对应的权重分别为30%、25%、15%、15%和15%，负面指标为学术及行为规范，对作弊等违规违法行为、学术不端行为相关者实行一票否决制。

此次量化评比中，杭电计算机学院导师俞东进教授，显示出“科研、产学研项目能力与高水平培养研究生能力的平衡”。“我的科研项目和产学研项目相对较多，但不会因此把研究生当成打工人，而是把所有的科研和产学研平台做成培养研究生的平台。”俞东进说。

在俞东进看来，这个量化指标设计把所有研究生的表现都量化计算并取平均分，即要求导师对所有研究生负责。这对一贯倾注心血在研究生综合能力培养上的导师有利。

“随着这个量化评价体系在导师中的影响力越来越大，一些过去相对偏重研究生发学术期刊论文的导师，也会转而重视全方位育人，使得研究生的志愿者活动、创新实践、国际交流等得以更好地展开。”杭电研究生院院长都红雯表示。

清华大学教育研究院博士生导师王传毅认为，研究生教育承担着培养高层次人才的重要任务，导师指导是研究生培养质量的重要保障，其中师德师风是重中之重。杭电导师量化评价体系中，将导师、学生的行为规范作为负面指标，具有“一票否决制”性质，这是对不遵守学术规范和学术精神的“零容忍”。

王传毅补充道，师德师风问题有复杂性、隐蔽性，量化指标也很难完全评价真实的师德品性，且师德师风问题一般都是在极端情况下才暴露进而加以定性。测评体系中关于“遵纪守法、学术规范”在具体操作上还有很大细分空间。

对此，徐江荣并不讳言。他认为，杭电版量化测评体系有很大提升空间，已在考虑作进一步改进。比如实施毕业生对师德师风的追踪调查，开展研究生毕业3年后对导师师德师风的测评，使测评更加客观。王传毅表示，杭电版导师指导能力量化评价指标的出台，可以配合其他研究生导师管理办法，如研究生导师的退出方法、激励办法、培训办法等，同时注重对导师长周期的考核，将定性考核与定量考核相结合，强化对不同系部、学科研究生培养指导的特色，从而避免评价标准的“唯一性”。（江 耘）

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