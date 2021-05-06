原标题：“特岗计划”要让更多教师归“乡”

“特岗计划”对我国中西部农村教师转型换代起到了重大的作用，是我国中西部地区落实农村义务教育发展保障机制的重要举措；通过“特岗计划”直接或间接补充了大量学历高、待遇保障齐全的新一代农村教师。

王海山 库伦旗教育体育局副局长

春回大地，内蒙古自治区通辽市库伦旗迎来了脱贫攻坚全面胜利的第一个春天，广袤土地上处处焕发着生机。记者走进六家子镇学校，发现身着统一校服的孩子们沐浴着春风欢快地奔跑在操场上。

已经在六家子镇学校就职3年的特设岗位英语教师齐思媛通过不断实践和改良，将汉语、英语结合授课的模式变为了现在的全程英语授课。这种转变，营造了良好的授课氛围，不仅受到了孩子们的欢迎，更提高了授课质量。

在全面推进乡村振兴战略的进程中，补齐短板、增强农村义务教育发展供给力度是极其重要一环。近日，教育部、财政部联合下发《关于做好2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》，计划在全国全年招聘特岗教师84330名。

“‘特岗计划’招聘规模的不断扩大，彰显出中央对提升中西部地区农村义务教育水平、全面推进实施乡村振兴战略和实现农业农村现代化的决心和力度。”说到“特岗计划”，库伦旗教育体育局副局长王海山这样说。

特岗教师成农村义务教育主力军

“特岗计划”由中央财政设立专项资金，用于特设岗位教师的工资性支出，并通过公开招募高校毕业生到西部“两基”攻坚县及县以下农村义务教育阶段学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村教育工作，创新农村学校教师补充机制，逐步解决农村师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质。

2006年，教育部等四部门联合启动实施“特岗计划”，公开招聘高校毕业生到西部农村学校任教。2009年，在试点工作的基础上继续扩大实施“特岗计划”，实施范围由12个省区和新疆生产建设兵团“两基”攻坚县扩大到中西部地区22个省区的国家扶贫开发工作重点县。

2006—2009年，全国共招聘特岗教师约12.4万人。其中，初中教师7.8万人，小学教师4.6万人，覆盖900多个县的8000多所学校。

2020年，“特岗计划”优先满足“三区三州”等深度贫困地区县，特别是52个脱贫攻坚挂牌督战县以及此前新冠肺炎疫情严重地区县村小、教学点的教师补充需求。

值得一提的是，在2020年脱贫攻坚胜利之前，“特岗计划”百分之百地覆盖了国贫县、“两基”攻坚县、灾区县和边境县，对少数民族自治贫困县覆盖率达到78.3%，在革命老区覆盖率为79.6%。

“多年来，‘特岗计划’对我国中西部农村教师转型换代起到了重大的作用，是我国中西部地区落实农村义务教育发展保障机制的重要举措；通过‘特岗计划’直接或间接补充了大量学历高、待遇保障齐全的新一代农村教师。”王海山告诉记者。

以制度创新避免教师资源流失

2016年，国务院发布《关于加快中西部教育发展的指导意见》，要求通过调整资源配置方式，确保到2020年中西部所有地区的教育发展达到与全面建成小康社会相一致的水平。

长期以来，教育成为制约农村发展的短板，这是一个不能否认的事实。

随着城镇化进程的加快，农村地区人口迅速被“虹吸”，学校里的学生越来越少。与此同时，城镇及城市学校对农村特岗教师进行挖掘，也让乡村师资大量流失。

宁夏海原县李旺中学化学教师朱红霞已经在乡村学校执教9年。她认为，要让特岗教师留得下、待得住，首先必须在教育的评价体系、结构体系和管理体系上进行改革，“老师心里踏实了，没有后顾之忧，才能把工作干好，农村教育才有前景和希望”。

2021年全新的“特岗计划”强调，“要强化主体责任，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位，做好相关人事、工资关系等接转工作，连续计算工龄、教龄，不再实行试用期。按照国家有关规定落实好服务期满特岗教师相关优惠政策”。资金到位及时，制度保障全面，毫无疑问，这些改变让坚守岗位和即将上岗的特岗教师们为之一振。

“特岗计划”实施后，我国中西部地区乡村教师短缺问题得以缓解，乡村教师整体质量得以提升，乡村教师队伍结构得以优化，有效的农村教师补充机制得以构建，农村学校教育面貌得以改观，农村学校和社会的活力正在呈现。

为改变农村落后面貌奠定基础

以“特岗计划”为依托，从根本上改变农村义务教育落后的局面，还有很多困难需要克服。

“音体美学科严重不足，外语也有待加强，心理教育几乎为零。”新疆阿克苏地区库车县某乡镇中心小学教师陈晨告诉记者。

陈晨的工作地点在南疆，教育水平相对落后。她所在的学校在课程设置方面，语文、数学、英语三门主科正常，但音乐、美术、体育课程设置不足。而在陈晨看来，这些课程恰恰又是处在这个年龄段的孩子最需要的，“想要教育的均衡，首先要有农村教育的全面”。

“体育课一定要多上，让娃娃多活动才能长身体；美术音乐，可以陶冶情操，培养综合素质。但在我们学校，这些课因为缺老师或者缺设备，变得时有时无。”陈晨说。

有心理教育资格证的陈晨还特别提到，乡村学校的心理教育亟待加强，而在这方面，绝大多数学校还都是一片空白。

不过，让陈晨感到欣慰的是，自从特岗教师加入乡村教育服务队伍后，她发现孩子们的学习成绩、人际关系以及幸福指数都有了很大提升。

王海山向记者透露：“加快提升农村义务教育水平，是全面实施乡村振兴战略的内在要求。今年开始，库伦旗将依托‘特岗计划’，把音体美和心理健康教师资源向偏远地区进行倾斜，重视音体美、心理健康等教师素质，促进学生‘五育’并举，满足农村学校的基本需求，进一步提升农村牧区教师队伍整体素质，提高农村牧区教育教学质量。”

据统计，“特岗计划”制度实施以来，共解决约95万人的就业问题，95%以上的特岗教师在乡镇及以下学校任教，其中30%在村小和教学点工作，直接服务于我国边远贫困地区义务教育最薄弱的区域和人群。

王海山表示，从根本上改变农村教育的落后面貌，教育工作者还有很长的路要走，但是“特岗计划”已经奠定了坚实的基础，只要坚定不移贯彻落实这项制度，攻坚克难，锐意创新，则未来可期。

(责编：温璐、熊旭)