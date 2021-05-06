原标题：青年人成为“中国天眼”的中流砥柱

“我在FAST工作已经将近16年。”

“2008年博士毕业后，加入到FAST团队。”

“从研究生开始，我就参与FAST工作。”

……

有这样一群年轻人，他们参与了FAST建设、调试和运行的全过程，亲眼见证了FAST从无到有、从概念变成现实、从荆棘小路变成康庄大道的成长历程。他们是FAST的青年力量。

正如中科院国家天文台党委书记、副台长汪洪岩所说，青年人在FAST团队中占多数，他们朝气蓬勃、昂扬向上，从FAST建设时期开始，就担任重要角色，在FAST的调试和运行中发挥了中流砥柱的作用。

不怕失败，青年人才能走在创新的路上

FAST是500米口径球面射电望远镜的简称，被誉为“中国天眼”，是国家重大科技基础设施。

如今，位于贵州的这口大锅能够傲立全球天文界，离不开一群青年人的孜孜奋斗。

FAST运行和发展中心测量与控制工程部主任孙京海就是其中之一。他是人民科学家、“中国天眼”之父南仁东的学生，从2005年开始，就加入了FAST团队，如今已经为FAST工作近16年。

谈起为之倾注整个青葱岁月的FAST，今年38岁的孙京海感慨不已。他说，是FAST帮助了自己成长，扩展知识和经验，在克服困难和挫折中不断收获信心。

孙京海讲述的一个攻克FAST工程变电站高压滤波器技术难题的故事，让我们见识了青年人敢想敢干、勇于尝试的气魄。

在FAST调试之初，全世界都没有能够满足FAST特殊屏蔽需求的高压滤波器，FAST团队采购的定制产品不仅寿命短，而且可靠性不高。

“此时，如果用定制产品，就有频繁短路失效甚至爆炸风险；如果不用，FAST就会因为受到自身干扰的影响而降低观测质量，当时面临两难选择。我提出，从元器件开始，重新研发高压滤波器。”孙京海说。

然而，由于孙京海既没有电气电子专业背景，也没有设计经验，他的解决方案并没有得到信任和支持，因为风险实在太大了。“但我坚信自己的思路是正确的，应该尝试。”孙京海的眼里透着坚毅。

幸运的是，南仁东赞成孙京海的想法，支持他进行技术攻关，大胆尝试。

于是，孙京海和同事一起，悄悄开始研究。“测试、改进了很多次，我们设计研制的新产品才成功解决了这个技术难题。虽然过程很痛苦，但结果证明我的最初想法是对的。”孙京海充满自信。

他说，青年人应该充满好奇心，敢于尝试自己不熟悉的技术领域，坚信办法总比困难多，只有不怕失败，才能在创新的道路上走下去，解决技术难题。

正因为有了这样一批敢于创新、不怕失败的青年人，“中国天眼”这个当初没有多少人看好的梦想，最终才成为一个国家的骄傲。

国家需求就是青年人科技攻关的方向

“青年人面临科研方向选择的时候，个人爱好能和国家需求联系在一起会是非常幸运的，要将个人的科研发展和国家需求联系一起，国家需求就是科技攻关的方向。”FAST运行和发展中心结构与机械工程部机械组组长姚蕊说。

像老一辈科技工作者一样，“中国天眼”的青年人也怀有科技报国的梦想。

2005年，FAST运行和发展中心结构与机械工程部主任李辉还在读博士，得知FAST需要用柔性钢索支撑并拖动馈源舱后，他表现出了极大的兴趣。“这是一个大胆且不按常理出牌的创新设计，也是当时FAST团队在研发工作中面临的最大难题。”说起当初的情景，李辉至今仍然激动不已。

支撑馈源舱的索力范围怎么计算？舱姿态怎么控制？在柔索和风作用下怎么保证舱的位姿控制精度？

“面对这些问题，我们青年人应该出一份力，用自己所学尽最大努力攻克难题，承担起‘回馈公众，回馈社会，回馈国家’的责任。”李辉说。

2006年，李辉博士毕业后，正式加入FAST团队，开始负责解决这些问题。他们与国外专家合作，开展FAST馈源支撑全过程仿真研究，通过对馈源支撑系统整体1∶1的原型仿真，论证柔性馈源支撑设计方案的可行性。

“在这期间，我通过自己的努力，成功完成了柔索索力范围的分析计算，并建立起了舱—索悬挂系统的动力学仿真模型，从而完成了FAST馈源支撑全过程仿真的第一步，也是最关键的一步。”李辉说。

功夫不负有心人，经过近10年的研究，在现场进行的馈源支撑原型第一次升舱试验，就证明了索力测试和控制试验的结果与仿真结果相差无几。

“在研究中，我们经常能遇到山重水复疑无路的绝境，也能享受到柳暗花明又一村的喜悦。通过克服各种困难挫折，我学会了独立思考，在稚嫩中走向了成熟。这些经历让我感觉到了为祖国献青春洒热血的自豪，实现了报效祖国的愿望。”李辉感慨道。（记者 陆成宽）

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