原标题：朝阳今年新增学前、中小学学位1万个

本报讯 朝阳区2021年重要民生实事项目分工方案日前发布，共包括8个方面30件民生实事。其中提到，今年将新增幼儿园、中小学各类学位1万个，建设筹集各类政策性住房4000套（间），建设和提升各类基本便民商业网点50个，在居住区域新增地上停车位3000个，利用人防地下空间提供停车位1500个等。

优化基本公共服务方面，朝阳区将通过新开办朝阳区百子湾保障房项目配套小学等3所中小学，新接收教育配套幼儿园、利用社会资源新举办幼儿园等方式，新增幼儿园、中小学各类学位1万个，普惠性幼儿园覆盖率保持在80%以上。此外，今年还将继续加大养老设施建设，新增养老床位1000张，培训养老护理员1000人。

改善群众居住条件方面，将建设筹集各类政策性住房4000套（间），竣工6000套（间），完成棚户区改造450户。稳步推进老楼加装电梯工作，全年开工100部，竣工160部以上。持续推进老旧小区综合整治，全年完成八里庄北里第二小区综合整治项目等15个整治项目，进一步提升老旧小区居住环境和居住质量。提升生活便利性方面，将建设和提升各类基本便民商业网点50个，优化网点布局，实现基本便民商业服务功能城市社区覆盖率100%，让群众日常购物消费更加方便。

方便市民出行方面，将加快城市慢行系统建设，完成30公里慢行系统治理、40万平方米城市道路维修工程。实施5项交通疏堵工程，建成10条主次支路，优化调整100处路口信号灯配时，提升群众出行便利性。深入挖掘停车资源，完成5处立体停车设施建设，推进24处建筑停车位有偿错时共享，在居住区域新增地上停车位3000个，利用人防地下空间提供停车位1500个。

营造宜居环境方面，今年将新建和改造提升生活垃圾分类驿站130座，方便居民开展垃圾分类，促进生活垃圾减量化、资源化。持续开展背街小巷环境精细化整治提升，打造30条精品街巷，改善群众身边居住环境。全面推进国家森林城市创建工作，新增改造绿化面积500公顷，建成孙河组团城市森林，林木覆盖率达到30%，建设定福家园小微绿地等2处公园绿地，实现豆各庄城市公园东园等2处公园绿地向公众开放。（记者 李泽伟）

(责编：温璐、熊旭)