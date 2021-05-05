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熊孩子背后的“熊家长”该如何教育

2021年05月05日09:20 | 来源：北京青年报
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原标题：熊孩子背后的“熊家长”该如何教育

　　胡欣红

　　近日，一则网传视频显示，5月1日中午，东莞一家影院影厅正片结束播放字幕时，一名调皮的小男孩对银幕拳打脚踢，整个过程中并无家长上前阻止。影院报警后，经多方调查，警方已联系上涉事儿童的监护人，目前正积极引导影院和儿童监护人双方通过法律程序妥善解决问题。

　　熊孩子踢坏银幕之事，已不是第一次发生。2020年国庆期间，海口一个熊孩子观影时踢坏影厅银幕，曾一度引发热议。事后经过协商，孩子家长赔偿了2万多元。

　　殷鉴不远，竟然又发生熊孩子踢坏银幕事件，公众纷纷谴责当事家长管教失职，理应赔偿影院的损失。《民法典》规定，“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。”孩子损坏银幕，监护人须赔偿相应损失，这是再自然不过的道理。

　　如何防范“熊孩子踢银幕”之类事件再次发生，是一个值得深思的话题。笔者认为，除依法依规处理赔偿事宜，更应该切实端正家长的教育观念。

　　令人遗憾的是，现实中就有不少家长不懂得教子之道，把对孩子无原则的放纵当做尊重个性。前不久，媒体曝光的一起“熊家长堵酒店地漏让孩子玩水”事件，堪称典型：在海南三亚某度假酒店，一名客人为了让孩子在屋里玩水，竟然将房间地漏堵塞后在室内蓄水。更令人匪夷所思的是，服务员劝阻还被客人投诉，这名客人遭遇全网鄙视。

　　“惯子如杀子”，父母的言传身教，往往会对孩子的成长有着不可估量的影响。从某种意义上讲，“熊”是孩子的天性之一，“熊”本身并不可怕，可怕的是因为没有引导和教育，孩子只剩下了“熊”。天性并非个性，顺其自然并非任其自然，天性应当是符合自然之道，合乎真善美之本心，而个性则良莠并存，需要去芜存菁。

　　有些父母把孩子闹事当做是小事，常常以“他（她）只是一个孩子”为理由进行辩解。殊不知，孩子天性中有善的一面，也有“恶”的一面，家长有多放纵，孩子就能有多“恶”。无条件的满足、无底线的纵容、无道德的宽容，很容易催生“小魔王”“小霸王”，最后必然会反噬自身与家庭。现实中，熊孩子由“恶作剧”升级为犯罪的教训数不胜数。

　　养育孩子是父母的责任，养育出一个好孩子也是父母的义务。在这个世界上，没有无缘无故的好孩子，也没有无缘无故的熊孩子。身为家长，千万别把没教养当成有个性。尊重孩子之天性而不是任由孩子之个性，引导孩子明白做人做事的基本道理，这才是真正的教养之道。

　　熊孩子踢坏银幕，家长必须承担赔偿责任，但如果不深刻记取教训，让孩子随时随地解放“天性”，下一次家长或许将付出更大的代价。从这个意义上讲，依法追责只是解决问题的起点，教育“熊家长”才是关键所在。漫画/陈彬

(责编：黄子娟、刘圆圆)

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