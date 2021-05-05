人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

高速载青春：崇礼纪行

 
2021年05月05日09:17 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：高速载青春：崇礼纪行

　　“大学生冰雪体验官”与“大学生冰雪体验营”活动用车北京越野合影。中青校媒记者 郑乾斌/摄

　　“大学生冰雪体验官”在国家跳台滑雪中心“雪如意”顶端的“大圆环”——顶峰俱乐部中，向窗外远眺。中青校媒记者 任德仪/摄

　　“大学生冰雪体验官”在国家跳台滑雪中心“雪如意”上向下拍照。中青校媒记者 任德仪/摄

　　花样滑冰世界冠军庞清/佟健为参加活动的大学生颁发“大学生冰雪体验官”证书。中青校媒记者 任德仪/摄

　　五一小长假怎么过？想看好山好水，又不想摩肩接踵，着实两难。现今我国高铁朝发夕至，高速公路四通八达，说走就走的旅行对于中国人来说，已经不是空谈。

　　两难之间，中国青年报社、中青校媒的“高速上的青春中国·大学生冰雪体验营”活动向我发出邀请，何不到京北胜地、滑雪天堂崇礼去看看？

　　崇礼的大名近年来可谓如雷贯耳，2022北京冬奥会将这个张北小城推到了世界的面前。不过，虽说是大名鼎鼎，但一直以来都没有机会到崇礼走一走。没有迟疑，赶紧收拾好行囊，接过中国青年报社、中青校媒的“offer”，赶着雪季的末尾，沿着高速看中国，“唱响”塞北的冰雪之梦。

　　旅程的起点，是北汽越野车工厂，我们这次活动所乘坐的车正是北京越野。有了高速公路，车到山前方有路，但光有路是不够的，还得有质量牢靠的国产车。当然，还有数不清的青年，开着越野，越过人生狂野，走出青春大道。

　　活动启动仪式上，我们有幸见到两位以青春谱写峥嵘凯歌的冰雪运动健将——庞清/佟健。二人既是人生伉俪，更是赛场拍档。他们作为这一场冰雪北行的支持者，向我们分享了自己对于冰雪赛事和冬奥会的感悟与见解。在二人的分享中，他们讲述了自己与冬奥会和各项冰雪赛事的有趣经历。佟健特别讲述了自己“青春有梦、追梦无悔”的人生格言。作为冬季冰雪运动的推广者，他希望我们乘车北上，不仅要看到祖国的好山好水，也要到崇礼去，将冰雪体验和冬奥精神带回来，精神的高速路和物质的高速路，都要有所承载。

　　张家口，是京北燕云的重要城市，古时是面向草原的要塞。辽金元三朝一直在经营京北故道，其地形势险要，山川秀美，金章宗常常到张北一代巡游射猎。帝王的仪仗鸾驾已成往事，但随着京礼高速的通车，这片古老的土地再一次焕发了生机和活力。人们依然奔驰在这条大路上，述说着金元轶事，感受着大好河山。相比于热门线路，这里的游人可能不算多，当然，据说在雪季，这条路也是熙来攘往，非常繁忙。多亏了“基建狂魔”，燕北群山中一座座路桥拔地而起，一个个涵洞宣告贯通，大家来到这里度假休闲才成为可能。

　　跟着高速来到崇礼的，还有体现中国速度的建设者们。我看到国家跳台滑雪中“雪如意”在群山中巍峨伫立时，不由地感慨，高速飞架南北，带来的不仅是客流，更是崇礼本地的沧桑巨变。“要想富，先修路”，绝对不是一句口号。

　　我相信，中国速度不仅是基建上的，也是崇礼人民奔向幸福生活的速度。站在“雪如意”上向下望，银龙逶迤，山林莽莽，如非生逢盛世，怎么能感受这北国的辽阔？

　　返程时，我们专门到“草原天路”去感受现代交通与自然资源的绝妙组合。大风浩荡，峰岭连绵，一条条高速路穿梭在成吉思汗曾经战斗过的地方，让人心胸开阔，神思飘往古远。

　　一程风，一程歌，一路青春，一路欢笑，沿着高速看中国，中国的速度和激情，永远在路上。

 

(责编：黄子娟、刘圆圆)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部