原标题：高速载青春：崇礼纪行

“大学生冰雪体验官”与“大学生冰雪体验营”活动用车北京越野合影。中青校媒记者 郑乾斌/摄

“大学生冰雪体验官”在国家跳台滑雪中心“雪如意”顶端的“大圆环”——顶峰俱乐部中，向窗外远眺。中青校媒记者 任德仪/摄

“大学生冰雪体验官”在国家跳台滑雪中心“雪如意”上向下拍照。中青校媒记者 任德仪/摄

花样滑冰世界冠军庞清/佟健为参加活动的大学生颁发“大学生冰雪体验官”证书。中青校媒记者 任德仪/摄

五一小长假怎么过？想看好山好水，又不想摩肩接踵，着实两难。现今我国高铁朝发夕至，高速公路四通八达，说走就走的旅行对于中国人来说，已经不是空谈。

两难之间，中国青年报社、中青校媒的“高速上的青春中国·大学生冰雪体验营”活动向我发出邀请，何不到京北胜地、滑雪天堂崇礼去看看？

崇礼的大名近年来可谓如雷贯耳，2022北京冬奥会将这个张北小城推到了世界的面前。不过，虽说是大名鼎鼎，但一直以来都没有机会到崇礼走一走。没有迟疑，赶紧收拾好行囊，接过中国青年报社、中青校媒的“offer”，赶着雪季的末尾，沿着高速看中国，“唱响”塞北的冰雪之梦。

旅程的起点，是北汽越野车工厂，我们这次活动所乘坐的车正是北京越野。有了高速公路，车到山前方有路，但光有路是不够的，还得有质量牢靠的国产车。当然，还有数不清的青年，开着越野，越过人生狂野，走出青春大道。

活动启动仪式上，我们有幸见到两位以青春谱写峥嵘凯歌的冰雪运动健将——庞清/佟健。二人既是人生伉俪，更是赛场拍档。他们作为这一场冰雪北行的支持者，向我们分享了自己对于冰雪赛事和冬奥会的感悟与见解。在二人的分享中，他们讲述了自己与冬奥会和各项冰雪赛事的有趣经历。佟健特别讲述了自己“青春有梦、追梦无悔”的人生格言。作为冬季冰雪运动的推广者，他希望我们乘车北上，不仅要看到祖国的好山好水，也要到崇礼去，将冰雪体验和冬奥精神带回来，精神的高速路和物质的高速路，都要有所承载。

张家口，是京北燕云的重要城市，古时是面向草原的要塞。辽金元三朝一直在经营京北故道，其地形势险要，山川秀美，金章宗常常到张北一代巡游射猎。帝王的仪仗鸾驾已成往事，但随着京礼高速的通车，这片古老的土地再一次焕发了生机和活力。人们依然奔驰在这条大路上，述说着金元轶事，感受着大好河山。相比于热门线路，这里的游人可能不算多，当然，据说在雪季，这条路也是熙来攘往，非常繁忙。多亏了“基建狂魔”，燕北群山中一座座路桥拔地而起，一个个涵洞宣告贯通，大家来到这里度假休闲才成为可能。

跟着高速来到崇礼的，还有体现中国速度的建设者们。我看到国家跳台滑雪中“雪如意”在群山中巍峨伫立时，不由地感慨，高速飞架南北，带来的不仅是客流，更是崇礼本地的沧桑巨变。“要想富，先修路”，绝对不是一句口号。

我相信，中国速度不仅是基建上的，也是崇礼人民奔向幸福生活的速度。站在“雪如意”上向下望，银龙逶迤，山林莽莽，如非生逢盛世，怎么能感受这北国的辽阔？

返程时，我们专门到“草原天路”去感受现代交通与自然资源的绝妙组合。大风浩荡，峰岭连绵，一条条高速路穿梭在成吉思汗曾经战斗过的地方，让人心胸开阔，神思飘往古远。

一程风，一程歌，一路青春，一路欢笑，沿着高速看中国，中国的速度和激情，永远在路上。

(责编：黄子娟、刘圆圆)