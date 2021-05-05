原标题：童声唱响井冈山上“映山红”

中午，曾前往上海等多地演出的合唱团会在学校初中部4楼准时排练，代表曲目之一就是著名的《映山红》。排练间隙，老师随手弹奏旋律，孩子们便能跟唱起不同的红色歌谣，歌声轻快明亮。

五四青年节前夕，沿着沪昆高速，中国青年报社全媒体报道团队走进革命摇篮江西井冈山。在这里，随处可见红旗党徽和有关革命精神传承的雕塑、标语。在绵绵的细雨里，井冈山杜鹃花节正在举行。课前，孩子们的歌声在井冈山毛泽东红军学校的古樟树旁回荡。

红色，是井冈山的底色。在团井冈山市委书记何龙看来，红色文化、红色德育也融入了井冈山学校的日常。

学校的走廊里挂着一个个牌子，上面讲述着井冈山的红色故事，比如八角楼上的灯光、挑粮小道上的扁担等。这里的班级则以红一连三班、红七连二班等别具特色的名字命名。

传承井冈山精神也是学校教育的题中之义。井冈山毛泽东红军学校四年级数学教师陈平梅是中共湘赣边界第一届特委常委谢桂标及其弟弟谢继凤、谢继凰3位革命烈士的侄孙女，同时也是《井冈红谣》的核心传承人。陈平梅花了数十年挖掘、整理革命歌谣和背后的故事，出版了两本书，还在日常教学之余教孩子们唱红谣，讲红谣背后的故事。

何龙是土生土长的井冈山人，他深知，给孩子们讲红色故事坚决不能用灌输的方式。“要符合孩子的认知程度，潜移默化地让他们了解革命故事，感受井冈山精神。”回想起自己小时候常常唱起的讲述红军故事的童谣，何龙觉得，儿时难忘的记忆就这样一点点在以后的工作和生活里逐渐得到呼应，让他“将红色精神刻进了基因里”。

为了让红色文化更好地浸润师生，井冈山市将红色德育“放在平时”。团井冈山市委招募培训感兴趣的学生做红领巾义务讲解员，还为他们准备了红色文化长廊和相关的实践基地。孩子们还能通过参加中小学生小讲解员比赛激发热情，理解红色故事，传播红色文化。这些小小讲解员的身影常在课余时间出现在红色景点，给游客带来惊喜。

陈平梅的女儿就是小讲解员中的佼佼者。不管刮风下雨，小姑娘都坚持做好义务讲解员。在陈平梅看来，这不仅能锻炼女儿的交流能力，更是一种润物无声的传承。

传唱红色歌谣是另一种传承。井冈山红军学校四年级学生尹鸿轩学会的第一首革命歌谣就是《映山红》。在他的理解里，应该“深情地唱”，才能表达好革命先辈的故事。与他同年级的钟禹涵在一年级时就学会了《红星歌》。她那时还不懂，只是跟着唱，但是老师讲述的潘冬子的故事，让她感受到了坚持和信仰的力量。

合唱团的骨干团员之一、七年级学生钟靓很喜欢这些红色歌曲。在她难过时，这些歌曲总能让她“感受到一种慰藉”。她说：“井冈山精神就是这样一代代传下来的，就好比唱红歌，也是需要无数的下一辈去传唱。”

(责编：黄子娟、刘圆圆)