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与新时代同向同行、共同前进——让青春在不懈奋斗中绽放

2021年05月05日09:09 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：让青春在不懈奋斗中绽放

　　喜马拉雅山脉腹地白雪皑皑，部分地段风吹雪厚度达到1米左右。驻守在海拔4000多米的西藏阿里军分区某边防团普兰边防连巡逻分队，对某执勤山口实施边防巡逻，加强边境管控力度，以确保边境地区的安全稳定。图为巡逻官兵翻越雪山达坂向点位前行。

　　刘晓东摄（影像中国）

　　郑州大学电气工程学院院长、博士生导师梁静，1981年出生，在海外学成后毅然回国，投身科研事业。她在进化计算国际会议上组织过多次优化算法竞赛，所制定的标准测试函数集被全世界67个国家和地区、45个学科领域的学者认可和使用。图为梁静（右），在指导学生做实验。

　　新华社记者 张浩然摄

　　在湖南省郴州市，沙洲瑶族村红色旅游景区讲解员朱梦嘉（左），为游客讲述“半条被子”的故事。

　　新华社记者 陈泽国摄

　　浙江省湖州市德清县洛舍镇团委开展“珍爱地球 人与自然和谐共生”主题活动，青年志愿者在洛舍镇洛水湿地捡拾岸边垃圾。

　　王 正摄（人民视觉）

　　在山西省晋城市，陵川县附城镇台北村第一书记郭子涵（左），来到村民家中帮助申报涉农资金补助。

　　新华社发

　　作为中国第一支雪车雪橇赛道专业制冰队伍的一名制冰师，朱永涛的工作是把赛道平整度和光滑度手工打磨至最佳状态，供在这里训练的中国国家队安全使用。图为朱永涛在国家雪车雪橇中心清扫冰面。

　　新华社记者 张晨霖摄

　　青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。在脱贫攻坚战场，在科技创新领域，在基层工作岗位，在祖国和人民最需要的地方，广大青年倾情投入、奉献自我，谱写了新时代的青春之歌……

　　时代已经发出新的青春之约，相会2035，现代化的祖国会更加壮美。与新时代同向同行、共同前进，当代中国青年必将书写出无愧于时代的精彩人生，让青春在不懈奋斗中绽放绚丽之花。

(责编：黄子娟、刘圆圆)

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