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以青春之我，建设青春之中国（望海楼）

2021年05月05日09:08 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：以青春之我，建设青春之中国（望海楼）

　　生逢盛世，肩负重任，当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代。今年五四青年节前夕，习近平总书记在清华大学考察时强调，广大青年要肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

　　肩负历史使命的中国青年，是追求真理、积极有为的青年。青年是整个社会力量中的一部分最积极最有生气的力量。他们最肯学习，最少保守思想。世界上许多民族陷入贫困动乱，一个重要原因是思想上被唯心主义的宿命论所束缚，被所谓“历史终结”的说教所迷惑。近代中国也曾陷入泥潭，正是年轻的中国共产党人把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，让中华民族在精神上从被动转为主动，不断总结经验，有所发现、有所创造、有所前进。整整100年来，中国共产党始终保持蓬勃青春活力，风华正茂。正如革命先驱李大钊说的那样，“与境遇奋斗，与时代奋斗，与经验奋斗”“汲汲孕育青春中国之再生”。

　　肩负历史使命的中国青年，是保持人民本色、践行党的宗旨的青年。党的十八大之后，第一次党内集中教育就是党的群众路线教育实践活动。在党领导下的当代中国青年，成为践行党的宗旨、全心全意为人民的服务的生力军。在已经取得全面胜利的脱贫攻坚战中，数百万扶贫干部倾力奉献、苦干实干，同贫困群众想在一起、过在一起、干在一起，其中大部分是青年党员干部。完成消除绝对贫困的艰巨任务，创造又一个彪炳史册的人间奇迹，这是中国人民的伟大光荣，是中国共产党的伟大光荣，是中华民族的伟大光荣，也是当代中国青年的伟大光荣。

　　肩负历史使命的中国青年，是敢于平视世界的青年。中国共产党成立以来的100年，是在斗争中成长的100年，她战胜了来自外部和内部的无数敌人，以大无畏的精神付出了感天动地的牺牲。其中，相当多的革命烈士牺牲在青年时代。党的十八大以来，面对百年未有之大变局，中国共产党以蓬勃朝气进行新的伟大斗争，当代中国青年坚定“四个自信”，敢于平视世界，使人们对新时代中国特色社会主义的未来充满希望。

　　历史总是要前进的，前进的希望在于青年。向着第二个百年奋斗目标进军，风华正茂的中国共产党，一定会带领中国青年，继续“为世界进文明，为人类造幸福”，以青春之我，建设青春之中国、青春之人类、青春之世界。

　　（作者为中共深圳市委党校副教授）

(责编：黄子娟、刘圆圆)

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