在一百年的非凡奋斗历程中，一代又一代中国共产党人顽强拼搏、不懈奋斗，涌现了一大批视死如归的革命烈士、一大批顽强奋斗的英雄人物、一大批忘我奉献的先进模范。

“砍头不要紧，只要主义真”

夏明翰

“亲爱的妈妈，别难过，别呜咽，别让子规啼血蒙了眼，别用泪水送儿别人间。”1928年3月18日，由于叛徒出卖，夏明翰不幸被捕。入狱后，夏明翰在给母亲的信中这样写道。

就义之前，敌人问他“你还有没有什么话说？”他说“有，拿纸笔来。”于是就有了那首气壮山河的就义诗：砍头不要紧，只要主义真，杀了夏明翰，还有后来人！

英雄从未走远，精神薪火相传。

“清澈的爱，只为中国”

陈祥榕

这是18岁的陈祥榕写下的战斗口号。入伍前夜，家人为他举办欢送会，穿上军装的祥榕腼腆害羞却又难掩自豪，这却成了他和家人在一起的最后夜晚。

去年6月，19岁的陈祥榕牺牲，留下“清澈的爱，只为中国”。

“就是为它死了也值得”

邓稼先

1958年的一天，邓稼先接到了一项绝密的任务。妻子问他调哪儿去，他说不能说。问干什么，他说不能说。他告诉妻子，“如果做好了这件事，我这一辈子就活得很值得，就是为它死了也值得。”

28年后，邓稼先的事迹解密，人们这才知道他的名字。被授予“两弹一星功勋奖章”时，他已辞世整整13年。

“要当一辈子老黄牛！”

王进喜

“我们国家有一个大庆，还仅仅是不够啊，要艰苦奋斗一辈子，要当一辈子老黄牛！”“有条件要上，没有条件创造条件也要上！”“宁肯少活二十年，拼命也要拿下大油田！” 一句句铿锵的誓言，穿越时空回荡在人们耳畔。“铁人”王进喜，用他短暂的生命践行了自己的誓言。

“要到群众当中做雪松”

杨善洲

“共产党的干部，不能躲在机关大院里做盆景，要到群众当中做雪松。”这是杨善洲生前常说的一句话。从保山地委书记的岗位上退休后，杨善洲主动放弃到省城昆明安享晚年的机会，带领群众历尽艰辛义务植树造林。

二十二载辛勤耕耘，杨善洲带着干部群众，植树造林5.6万亩，让大亮山披上绿装。

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。当代中国青年，生逢盛世，肩负重任。“十四五”征程已经开启，“2035远景目标”蓝图已经绘就。正待新时代青年高扬奋斗的风帆，练就过硬本领，向着浪高风急、冲破逆折处勇毅前行，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

“生逢盛世不忘历史 肩负重任奋进担当”H5

由教育部思政司指导、人民网与中国移动咪咕联合出品的“生逢盛世不忘历史 肩负重任奋进担当”H5今日正式推出。请书写你的青春宣言！

(责编：王欲然、曲源)