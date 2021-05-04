青年兴则国家兴，青年强则国家强。党和政府始终高度重视青年学生成长。为激励广大青年学子勤奋学习、全面发展，国家设立了本专科生国家奖学金，用于奖励特别优秀的全日制本专科学生。

经过严格选拔和评审，全国6万名优秀本专科学生荣获2019—2020学年度国家奖学金。以下100名学生，是本专科生国家奖学金获奖学生的优秀代表。他们爱党爱国、信念坚定，严谨求学、勇于创新，诚信友善、热心公益，矢志成为勇攀学术高峰的不懈追求者、社会主义核心价值观的忠实践行者、中国特色社会主义事业的可靠接班人。

希望广大青年学生以他们为榜样，认真学习、积极进取，肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放光彩。

翁伊嘉

北京大学信息科学技术学院计算机科学与技术专业2017级学生。曾获国家奖学金两次；ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛中国区总决赛金牌。三年平均绩点位列专业第一，学术成果在ACM SIGGRAPH亚洲计算机图形和互动技术会议上发表。立志在计算机领域钻研成才。

刘炯楠

中国人民大学信息学院计算机科学与技术专业2017级学生。曾获全国大学生信息安全竞赛一等奖、国际大学生程序设计竞赛银奖、全国大学生计算机系统与程序设计竞赛银奖；在信息检索领域顶会上以第一作者身份发表学术论文1篇。

李文琪

清华大学土木水利学院工程管理专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金两次，在院系及学校多个社会工作岗位上发挥骨干作用，组织多种形式理论学习与实践活动；参与新冠肺炎疫情防控过程中伦理问题研究，以第二作者身份所著论文在SCI收录期刊《Engineering》线上发表。

詹宇飞

北京科技大学高等工程师学院自动化（卓越计划）专业2017级学生，中共预备党员。曾获国家奖学金；全国大学生数学竞赛非数学类一等奖、中国国际飞行器设计挑战赛二等奖等奖项。

陈永兴

北京化工大学机电工程学院产品设计专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；首都高校心理绘画竞赛一等奖。疫情期间绘画展现全民战疫作品10余篇。

段安清

北京师范大学生命科学学院生物科学专业2017级公费师范生，中共党员。曾获国际遗传工程机器设计竞赛（IGEM）全球银奖；主持学生基础科研创新项目，研究成果被SCI收录；先后赴云南、贵州等地开展10余项社会实践，志愿服务达400余小时。

孙 琳

北京外国语大学英语学院英语专业2017级学生，中共党员。连续三年开展扶贫实践，创立乡村振兴公益项目“北外书屋”，所在团队获评团中央全国大学生暑期社会实践优秀团队；协助武汉市新冠肺炎防控指挥部应急保障组做好翻译工作。

张恒源

北京语言大学信息科学学院计算机科学与技术（语言智能与技术实验班）专业2018级学生。曾获全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛大数据赛道一等奖、中国大学生计算机设计大赛算法设计赛道二等奖、全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖等。

冯兴宇

北京交通大学电气工程学院电气工程及其自动化（新能源国际班）专业2017级学生，中共党员。曾获“北京市三好学生”等荣誉称号，“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛特等奖、首都高校羽毛球男子单打亚军；作为非体育特长生，获评羽毛球国家一级运动员。

赵文玉

中央财经大学管理科学与工程学院投资学专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；美国大学生数学建模竞赛特等奖、全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖等奖项。2019年国家级大学生创新创业训练计划优秀结项。

文子洋

中央音乐学院作曲系作曲专业2016级学生。获“北京市三好学生”荣誉称号；国家奖学金三次；“艺创奖”国际管弦乐作曲比赛一等奖、Contempo国际作曲比赛一等奖等奖项。2020年创作反映人类与新冠病毒斗争的乐队作品《逐光》，在杭州现代音乐节、蓉城之秋音乐季上演。

张彭城

北京理工大学机械与车辆学院能源与动力工程专业2017级学生，中共党员。曾获“北京市优秀团员”荣誉称号；全国数字化设计大赛一等奖、北京市机械设计大赛一等奖、北京市节能减排竞赛一等奖等奖项。积极服务他人，累计志愿服务逾300小时。

陈佳毅

华北电力大学电力工程系电气工程及其自动化专业2017级学生，中共党员。曾获“河北省三好学生”荣誉称号；国家奖学金三次；全国大学生数学建模竞赛本科组一等奖、美国大学生数学建模竞赛一等奖、全国啦啦操锦标赛两项全国冠军等奖项。

王一茜

中国矿业大学（北京）管理学院工商管理专业2017级学生，中共党员。获第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京市二等奖；积极参加抗击新冠肺炎疫情志愿活动，线上帮助武汉地区患者分诊；累计志愿服务中小学生约1500人次。

徐伟凯

南开大学电子信息与光学工程学院微电子科学与工程专业2017级学生，中共党员。曾获“天津市大学生年度人物”“天津市优秀学生干部”等荣誉称号；现任全国高校党建工作样板支部副书记；获国家奖学金三次，全国大学生电子设计竞赛二等奖等。

汪 菲

天津大学化工学院化学工程与工艺专业2017级学生。曾获国家奖学金三次；全国大学生化工设计竞赛特等奖、全国大学生数学竞赛一等奖等奖项。受邀参加中国化工学会学生论坛，发表SCI一区论文1篇。

邓心陆

大连理工大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业2017级学生，中共预备党员。曾获国家奖学金三次；全国大学生机械创新设计大赛二等奖、物理学术竞赛辽宁省一等奖、电子设计大赛省二等奖等奖项。获国家发明专利授权1项。

白 羽

东北大学信息科学与工程学院测控技术与仪器专业2017级学生，中共预备党员。曾获“辽宁省华育大学生年度人物”等荣誉称号；国家奖学金三次；美国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生电子设计竞赛一等奖。发表SCI论文2篇。

姜昱竹

大连民族大学物理与材料工程学院光电信息科学与工程专业2017级学生，中共党员，蒙古族。曾获“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛银奖、全国三维数字化创新设计大赛辽宁赛区特等奖、第八届全国高校数字艺术设计大赛东北赛区三等奖等奖项。

侯 頔

吉林大学唐敖庆理科试验班数学方向2018级学生，中共预备党员。曾获全国大学生数学竞赛一等奖；全国计算机能力大赛一等奖。参与3项国家重点研发计划，以学生身份参加基础学科拔尖人才培养“珠峰计划”学科交流论坛，并以学生代表身份作学术报告。

赵梦宇

东北师范大学信息科学与技术学院计算机科学与技术专业2018级学生。曾获全国大学生程序设计竞赛金奖；1篇论文被收录于SCI、SSCI双检索期刊；热心公益，担任吉林省大学生程序设计夏令营讲师，引导营员提高程序设计能力，义务辅导程序设计课近1000小时。

高志勇

东北林业大学工程技术学院森林工程专业2017级学生，中共党员。曾获“黑龙江省三好学生”荣誉称号；全国农林院校企业管理优化建模竞赛二等奖、中国“互联网+”大学生创新创业大赛省级银奖等。发表SCI等论文7篇，获实用新型专利授权9项。

徐慧琳

复旦大学信息科学与工程学院通信工程专业2017级学生。通过腾飞计划（高校专项）入学，曾获国家奖学金三次；“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛上海赛区二等奖。积极参与志愿活动和社会实践。

李可路

上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院船舶与海洋工程专业2018级学生。曾获全国海洋航行器设计与制作大赛特等奖、“挑战杯”大学生创业计划竞赛上海市金奖。大学期间参加20余项志愿公益活动。

王 嫣

华东师范大学法学院法学专业2018级学生。曾获“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛总冠军、第25届“21世纪杯”全国大学生英语演讲比赛季军；主持课题“未成年犯教育与矫正体系研究”被立为上海市创新创业项目。

王雅妮

东南大学经济管理学院经济学专业2017级学生，中共党员。曾获第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、第六届中国杭州大学生创业大赛一等奖。担任社会实践团队骨干成员，所在团队获评“江苏省社会实践优秀团队”、团中央“千校千项”最具影响力好项目。

施 宇

中国矿业大学安全工程学院安全工程专业2017级学生，中共党员。曾获“江苏省三好学生”“全国煤炭行业优秀共青团员”荣誉称号；全国安全科学实践与创新作品竞赛一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖等奖项。发表SCI论文2篇；已获国家发明专利授权2项。

范梓幸

河海大学外国语学院英语专业2017级学生。担任侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆双语讲解员，并代表纪念馆赴波兰交流，获波兰奥斯维辛—比克瑙国家博物馆“十大感谢人物”称号；连续两年于陕西、江苏支教，志愿服务时长逾2000小时。

刘朝虎

江南大学理学院信息与计算机科学专业2017级学生，中共党员。曾获“江苏省三好学生”等荣誉称号；获得国家奖学金两次，国际遗传工程机器大赛金奖、国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛一等奖等奖项；是学校资助宣传大使。

李璋浔

南京农业大学人工智能学院电子信息科学与技术专业2018级学生。曾获数字中国智能系统与机器人大赛全国一等奖、中国机器人大赛二等奖、全国大学生高等数学竞赛三等奖等奖项；立志为国家农业智能化发展与乡村振兴积势蓄力。

仲启贤

南京航空航天大学航天学院飞行器设计与工程（航天）专业2017级学生，中共党员。曾获“江苏省三好学生”荣誉称号；国际大学生工程力学竞赛亚洲赛一等奖。以第一申请人身份获实用新型专利授权1项；主动投身社区防疫一线，为1000余名社区人员消杀测温30天。

付允哲

南京理工大学电子工程与光电技术学院光电信息科学与工程专业2017级学生，中共党员。获评“江苏省大学生抗疫先进个人”“江苏省三好学生”等荣誉称号；全国大学生数学建模竞赛全国一等奖、全国大学生电子设计竞赛全国一等奖等奖项。

韩知霖

厦门大学人文学院汉语言文学专业2017级学生。获第十五届全国大学生文学作品大赛一等奖；出版散文随笔集《锦时漫记》；在中国网、《星星诗刊》等媒体发表诗歌、散文作品多篇；热心公益实践，新冠肺炎疫情期间积极参与战疫文学创作活动。

翁诗棋

华侨大学经济与金融学院国际经济与贸易专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；第六届外贸单证岗位技能大赛国家级二等奖、第三届国际贸易经营实战沙盘竞赛省级一等奖等奖项。

马文啸

山东大学外国语学院英语与国际政治双学位专业2016级学生，中共党员。曾获“山东省优秀学生干部”荣誉称号。作为主要负责人组建山东大学“公译战疫”翻译平台，与山东省翻译协会等合作，为各地抗疫提供医疗用品说明书、国际援助物资等翻译20余万字。

韩赵其智

中国海洋大学信息科学与工程学部物理学专业2017级学生，中共预备党员。曾获“山东省优秀学生”荣誉称号；国家奖学金三次；第十届中国大学生物理学术竞赛二等奖、全国大学生数学建模竞赛二等奖等奖项。

吴彦达

中国石油大学（华东）理学院应用物理学（实验）专业2017级学生，中共党员。获“山东省优秀学生”荣誉称号；美国大学生数学建模竞赛一等奖、山东省大学生科技创新大赛一等奖、全国大学生电子设计竞赛山东赛区一等奖、山东省物理竞赛一等奖等奖项。

程天佑

武汉大学遥感信息工程学院遥感科学与技术专业2017级学生，中共党员。曾获第八届全国大学生GIS应用技能大赛特等奖、美国大学生数学竞赛一等奖、“中国软件杯”大学生软件设计大赛二等奖等奖项；担任第七届世界军人运动会志愿者。

柯 帅

中国地质大学（武汉）自动化学院自动化专业2017级学生，中共预备党员。曾获共青团湖北省委“向上向善好青年”荣誉称号；第十三届全国大学生智能汽车竞赛全国一等奖。被受理或授权国家发明专利10项、实用新型专利6项。

张亚芬

华中师范大学生命科学学院生物科学专业2017级学生。曾获第六届全国师范院校师范生教学技能竞赛生物组一等奖、第四届全国大学生生命科学竞赛三等奖、第十三届中国大学生计算机设计大赛中南赛区二等奖等奖项。

马利帅

中南民族大学教育学院教育学专业2018级学生，藏族。曾获2019年度“中国大学生自强之星”荣誉称号；“希望之星”英语风采大赛全国二等奖、国家民委“爱我祖国，兴我祖国”演讲比赛二等奖、湖北省“百生讲坛”银牌主讲人等奖项。

乔祥硕

湖南大学信息科学与工程学院软件工程专业2017级学生，中共预备党员。曾获国家奖学金三次；国际大学生数学建模竞赛一等奖、全国高校计算机能力挑战赛Java科目第一名。参与国家级SIT项目1项，以第一作者身份发表EI论文1篇，拥有软件著作权1项。

何梓科

中山大学航空航天学院航空航天工程专业2017级学生。曾获国家奖学金三次；美国大学生数学建模竞赛一等奖、第四届全国大学生皮划艇锦标赛阳光组男子双人皮艇直道200米第二名。发表SCI论文2篇。

安 然

西南交通大学人文学院汉语言文学2017级学生，中共党员，彝族。曾获国家奖学金、感恩中国近现代科学家奖学金等奖励；中国大学生服务外包创新创业大赛国家一等奖、全国高校全媒体优秀个人案例奖等奖项。

蔡经纬

电子科技大学电子科学与工程学院（示范性微电子学院）集成电路设计与集成系统专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；全国大学生数学竞赛一等奖、“挑战杯”大学生创业计划大赛四川省一等奖。发表EI论文1篇。

田大雕

西南民族大学电子信息学院通信工程专业（卓越工程师）2017级学生，中共党员，土家族。曾获第十二届国际水中机器人大赛一等奖、四川省机器人大赛“2D仿真水中搬运”项目一等奖等奖项；共青团四川省委大学生综合素质A级证书。

饶世杰

中国民用航空飞行学院飞行技术学院飞行技术专业2019级学生。曾获第十三届国际水中机器人大赛一等奖、第十七届五一全国高校数学建模联赛一等奖等奖项。

杨宇驰

重庆大学建筑城规学院城乡规划专业2016级学生，中共预备党员。曾获全国高等院校城乡规划专业大学生乡村规划方案竞赛一等奖和最佳创意奖；以第一发明人身份获得6项国家新型实用专利授权；在中国城市规划年会分会场作有关城中村改造的报告。

陈高铭

西安交通大学机械工程学院机械工程专业2017级学生，中共党员。作为团队负责人所带团队获第九届全国大学生机械创新设计大赛一等奖、第十一届全国慧鱼工程技术创新大赛二等奖、中国智能机器人格斗大赛二等奖、全国大学生数学建模竞赛省一等奖等奖项。

方晓丽

西北农林科技大学经济管理学院会计学专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；全国大学生英语竞赛一等奖、全国大学生数学竞赛二等奖、全国大学生能源经济学术创意大赛三等奖、亚太地区大学生数学建模竞赛三等奖等奖项。

汪思齐

陕西师范大学生命科学学院生物科学专业2017级公费师范生，中共预备党员。曾获陕西高校“万名学子扶千村”大学生暑期社会实践专项活动“优秀学生”荣誉称号。

杨文昊

西安电子科技大学电子工程学院电子信息工程专业2018级学生。曾获国际大学生数学建模竞赛INFORMS协会冠名特等奖、全国大学生数学竞赛陕西省一等奖等奖项。作为课题组实习生团队负责人，协助陕西省公安厅开发系统打击犯罪。

牛朝露

长安大学电控学院电气工程及其自动化专业2017级学生，中共预备党员。曾获中国机器人技能大赛越野Ⅱ型抢道组全国冠军、中国机器人大赛“舞蹈组双足人形项目”一等奖、第十一届全国大学生数学竞赛陕西赛区一等奖等奖项。

唐欧阳蓂

兰州大学政治与国际关系学院国际政治专业2017级学生。参加首届“一带一路”中乌青年对话暑期学校项目；曾在敦煌莫高窟景区志愿服务近200小时，协助敦煌研究院开展景区中外游客满意度调查，撰写调研报告，宣传中华优秀传统文化。

唐 媛

西北民族大学电气工程学院通信工程专业2018级学生，中共预备党员。连续两年荣获国家奖学金；曾获2019年Robocup机器人世界杯中国赛二等奖、2019年中国机器人大赛二等奖、2019年全国大学生电子设计大赛甘肃省二等奖。

马 豪

天津师范大学电子与通信工程学院通信工程专业2017级学生，中共预备党员。曾获美国大学生数学建模竞赛二等奖、全国大学生电子设计竞赛天津赛区一等奖、天津市大学生电子设计竞赛二等奖、中国天津校园合唱大赛天津市一等奖等奖项；发表SCI论文3篇。

冯祎琳

河北工程大学水利水电学院水务工程专业2017级学生，中共党员。曾获“河北省三好学生”荣誉称号；第六届全国水利创新设计大赛特等奖、第七届中国TRIZ杯大学生创新方法大赛一等奖、河北省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛特等奖等奖项。

何超越

呼和浩特民族学院经济管理学院财务管理专业2017级学生，中共党员，蒙古族。曾获“内蒙古自治区三好学生”、第八届内蒙古年度大学生“桃李之星”等荣誉称号；第十届MathorCup高校数学建模挑战赛本科组二等奖。参加世界大学气候变化联盟，并在世界青年圆桌会议发表演讲。

李 敏

大连大学环境与化学工程学院化学专业2018级学生，中共预备党员。曾获国家奖学金、大连市政府奖学金；第十一届全国大学生数学竞赛二等奖、第十一届全国大学生数学竞赛辽宁省一等奖等奖项。

郑皓宇

长春中医药大学药学院药学专业2018级学生，中共预备党员。曾获第五届中国青年志愿服务项目大赛金奖、第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、第二届全国中医药高等院校大学生创新创业大赛金奖等奖项。

张国淼

齐齐哈尔医学院口腔医学院口腔医学专业2018级学生，中共预备党员。曾获2019年度“中国大学生自强之星”奖学金；美国大学生数学建模竞赛一等奖、Mathorcup高校数学建模挑战赛一等奖等奖项。发表学术论文2篇。志愿辅导抗疫一线人员子女功课，累计26天。

蒋金杏

扬州大学环境科学与工程学院环境科学专业2017级学生，中共预备党员。全国学联代表，曾获“中国大学生自强之星”“江苏省大学生年度人物”等荣誉称号；“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖。带领团队开辟农业土壤修复新思路，累计帮扶5000余户农户。

甘雨露

浙江工业大学机械工程学院机械工程专业2017级学生，中共预备党员。曾获中国机器人大赛二等奖；设计制造智能机器人服务医疗和养老事业，为临床医疗提供便利；作为主要负责人之一率领团队调研小岗村，服务科技下乡。

全振潭

浙江理工大学机械与自动控制学院机械设计制造及其自动化专业2017级学生。曾获全国大学生机器人大赛三等奖、浙江省大学生机械设计竞赛一等奖等奖项。

刘慕洁

浙江大学宁波理工学院信息科学与工程学院自动化专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金、国家励志奖学金；第八届浙江省大学生电子设计竞赛一等奖；实用新型专利授权2项。以第一作者身份发表IEEE期刊论文1篇。主持并完成国家创新创业项目1项。

卢敏欣

安徽财经大学金融学院金融学专业2017级学生，中共党员。曾获第十届全国大学生市场调查与分析大赛国家一等奖、第八届APMCM亚太地区数学建模竞赛一等奖等奖项；主持国家级大学生创新创业训练计划项目1项。

陈宗阳

福州大学机械设计制造及其自动化专业2017级学生，中共党员。曾获“福州市优秀共青团员”荣誉称号；第二届中国高校智能机器人创意大赛一等奖、全国大学生数学竞赛二等奖等奖项。作为学生资助宣传大使赴河南省鲁山县开展资助政策宣传活动。

翁国伟

厦门理工学院机械与汽车工程学院车辆工程专业2017级学生。曾获第十三届福建省机械创新设计大赛一等奖；发表EI会议论文2篇；获国家实用新型专利授权2项、公开发明专利1项；2019年创办科技公司。

吴卓航

江西中医药大学针灸推拿学院针灸推拿学专业2016级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；2019年团中央“全国向上向善青年”荣誉称号。受邀参加“纪念五四运动100周年大会”。大学期间参加党员义诊、“三下乡”等志愿活动50余次。

马心怡

山东中医药大学中医学院中西医临床医学专业2017级学生，中共预备党员。曾获“山东省优秀学生”荣誉称号；第十四届iCAN国际创新创业大赛全国总决赛一等奖、第二届全国中医药高等院校大学生双创大赛金奖、第五届第六届“互联网+”大学生创新创业大赛省赛金奖等奖项。

赵雪薇

聊城大学建筑工程学院土木工程专业2017级学生，中共党员。曾获“山东省优秀学生干部”荣誉称号；全国3D大赛一等奖、全国三维数字化创新设计大赛一等奖；实用新型专利授权3项。

韦 祎

郑州大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2018级学生，中共党员。曾获“河南省三好学生”荣誉称号；全国大学生英语竞赛国家级一等奖、第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖、CUMCM全国大学生数学建模竞赛省级一等奖等奖项。

杨晋如

武汉科技大学医学院临床医学专业2016级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；全国大学生英语竞赛二等奖、全国大学生基础医学设计大赛二等奖等奖项。发表SCI论文1篇、北京大学中文核心期刊论文3篇。

廖智超

湘潭大学外国语学院翻译专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金两次；第九届全国口译大赛全国总决赛一等奖、中华口译大赛全国总决赛一等奖、湖南省第25届普通高校大学生英语演讲比赛一等奖等奖项。通过人社部翻译资格证二级笔译。

吴 攸

华南师范大学信息光电子科技学院光电信息科学与工程专业2018级学生。在SCI期刊发表论文13篇，其中以第一作者身份发表论文4篇，影响因子总和达41.46，总引用次数达36；主持或参与多项国家级、省级科研项目。

黄晓雯

深圳大学管理学院工商管理专业2017级学生，中共党员。曾获国家奖学金三次；美国大学生数学建模竞赛特等奖、第九届全国大学生电子商务挑战赛总决赛一等奖、“外研社·国才杯”全国英语写作大赛全国决赛一等奖等奖项。获评第十七届中国国际人才交流大会优秀志愿者。

何 琳

北部湾大学经济管理学院物流管理专业2017级学生，中共党员。曾获第七届全国物流管理挑战赛一等奖、“链战风云”全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛总决赛二等奖、全国“第四届长风学霸赛之传奇大战”供应链运营赛项三等奖等奖项。

向鹏俊

长江师范学院大数据与智能工程学院物联网工程2017级学生，中共党员。曾获重庆市“创新能力先进个人”荣誉称号；国家奖学金、国家励志奖学金；全国大学生嵌入式人工智能设计大赛一等奖。获教育部科研立项一项。主持并完成国家级大学生创新创业训练计划项目2项。

王柄钞

西南石油大学计算机科学学院软件工程专业2017级学生，中共党员。曾获美国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生数据挖掘挑战赛一等奖等奖项；共青团四川省委大学生“综合素质A级证书”。发明专利助力四川省绵阳市梓潼县蜜柚生产销售提质增效，学以致用助力脱贫攻坚。

刘晓飞

遵义师范学院工学院土木工程专业2018级学生，中共预备党员。曾获“贵州省三好学生”、校级“学习雷锋模范标兵”、校级“优秀共青团干部”等荣誉称号；国家奖学金、国家励志奖学金；全国建设类院校技术应用技能大赛本科组团体一等奖。

谢裕睿

西南林业大学大数据与智能工程学院电子信息工程专业2017级学生，中共党员。曾获“云南省三好学生”“云南省优秀学生干部”等荣誉称号；获国家奖学金、云南省政府奖学金等；获中国大学生计算机设计大赛全国一等奖。

向虹霞

西藏大学医学院临床医学专业2016 级学生。曾获“全国优秀共青团员”、西藏“全区优秀共青团员”等荣誉称号；第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖、第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛西藏自治区二等奖等奖项。

孙国栋

西北大学信息科学与技术学院软件工程专业2017级学生，中共党员。曾获“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛本科组一等奖、全国大学生英语竞赛二等奖；参与卡内基梅隆大学科研项目，被ICMCCE会议录用论文1篇；为抗疫一线人员子女提供义务家教服务共计35人次。

韦金贵

甘肃农业大学农学院农学专业2017级学生，中共党员。曾获2019年甘肃省“大学生自强之星”等荣誉称号；获第六届中国国际“互联网+”甘肃省银奖、“三创赛”甘肃省一等奖等奖项；带领团队赴甘肃岷县进行农村民情调查，荣获2019年度全国农科学子联合实践优秀小队称号。

许娇娇

宁夏师范学院文学院汉语言文学专业2018级学生，中共党员。获评自治区“优秀个人”荣誉称号；寒暑假累计支教800余小时，用奖学金资助了20名山区小学生；疫情期间，利用“互联网+教育”平台给山区孩童们线上授课；在返乡实践中，积极宣讲国家资助政策。

林 雪

青海大学医学院临床医学系临床医学专业2017级学生，中共党员。曾获第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖；主持并完成国家级大学生创新创业项目1项，以第一作者身份发表SCI论文1篇、第二作者身份发表SCI论文3篇。

夏煜栋

新疆医科大学第二临床医学院临床医学专业2018级学生。曾获医学3D打印技术与临床应用全国创新大赛一等奖、第六届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛优秀奖；参与完成国家级大学生创新创业训练计划项目1项。

吴灿阳

长沙航空职业技术学院航空服务与管理学院空中乘务专业2018级学生，中共预备党员。曾获全国航空职业技能大赛一等奖；在湖南航空馆为8100余名中小学生义务讲解267场；创建“云霄之巅”航空科普知识网络专栏，参与省网络精品项目“文明启航”。

汪子淇

广州民航职业技术学院飞机维修工程学院飞机机电设备维修专业2018级学生，中共预备党员，满族。曾获“广东省优秀共青团员”荣誉称号；“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛专科组一等奖、“普译奖”全国大学生英语写作大赛专科组特等奖等奖项。

刘海霞

北京财贸职业学院金融学院互联网金融班2018级学生，中共预备党员。曾获“北京市三好学生”荣誉称号；第六届中国国际“互联网+”创新创业大赛北京赛区金奖、第二届北京职教国际青年创新创业技能大赛金奖。申请2项实用新型发明专利。

王玉凯

晋城职业技术学院财经系会计专业2018级学生。曾获全国职业院校高职税务技能大赛一等奖、全国职业院校税务技能大赛总决赛一等奖、山西省第十三届职业院校技能大赛高职学生组税务综合技能比赛团体一等奖等奖项。

李佳淳

辽宁铁道职业技术学院铁道工程学院铁道工程技术专业2019级学生。曾获辽宁省“挑战杯”大学生创业计划大赛金奖、辽宁省第六届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖；担任社区志愿者，随防疫工作组走访452家住户，配送生活物资，发放防疫宣传单1200多份。

陈光耀

上海电子信息职业技术学院软件技术专业2018级学生。曾获“2019年度上海市大学生年度人物”荣誉称号；获国家奖学金；上海市残疾人职业技能大赛第四名；主动报名参加社区疫情防控服务工作。

张 宇

无锡职业技术学院机械技术学院顾秋亮创新班2018级学生，中共预备党员。曾获“江苏省三好学生”荣誉称号；获全国高职院校“发明杯”大学生创新创业大赛一等奖；主持江苏省大学生创新创业项目1项；以第一发明人身份获国家实用新型专利授权8项。

陈 龙

杭州职业技术学院信息工程学院软件技术专业2018级学生，中共预备党员。曾获“第20届全国青年岗位能手”、杭州市“五一劳动奖章”、“杭州工匠”等荣誉称号；第15届全国青年职业技能大赛金奖。积极带领助困社团为学弟学妹开展职业生涯规划。

项晓智

江西现代职业技术学院商务分院国际经济与贸易专业2018级学生。曾获全国职业院校技能大赛高职组“互联网+”国际贸易综合技能赛项团体二等奖、全国外贸从业能力大赛团体特等奖与个人一等奖、江西省职业院校技能大赛高职组“互联网+”国际贸易综合技能赛项团体一等奖等奖项。

张 玥

青岛职业技术学院商学院市场营销专业2018级学生，中共党员。曾获国家奖学金两次；第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、山东省职业院校技能大赛“市场营销技能”竞赛项目团体二等奖等奖项；入选“齐鲁工匠”后备人才培育工程。

付晨豪

黄河水利职业技术学院信息工程学院计算机网络技术专业2018级学生。曾获国家奖学金两次；第三届金砖国家技能发展与技术创新大赛之金砖和欧亚国家高科技公开赛国际第三名、“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛—物联网赛区赛特等奖等奖项。

陈重私

海南工商职业学院信息工程学院电气自动化专业2018级学生，中共预备党员。曾获2019年海南省“向上向善·孝老爱亲好青年”荣誉称号；入选中央文明办2020年发布的10月“中国好人榜”；获2018年度“中国大学自强之星”奖学金、“恩智浦MCU杯”海南赛区高职组一等奖。

祝 易

四川建筑职业技术学院国际技术教育学院应用英语专业2018级学生。曾获全国大学生英语竞赛全国总决赛演讲比赛一等奖、全国大学生英语竞赛省级特等奖和“外研社杯”阅读比赛、“高教杯”口语竞赛省级二等奖等奖项。

《 人民日报 》（ 2021年05月04日 05 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)