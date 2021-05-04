人民网记者 孙竞

青年是祖国的未来、民族的希望，是整个社会中最积极、最有朝气、最富有创造性的力量。青年兴则国家兴，青年强则国家强。

多年来，习近平总书记始终关心关怀青年。他曾多次视察高校，倾听青年心声；执笔回信，寄予青年厚望。他的话语激励着中国的青年一代，勇担时代使命，在不懈奋斗中书写青春华章。

2018年5月2日，习近平来到北京大学考察。这是习近平离开学校时同道路两旁师生亲切握手。 新华社记者 王晔 摄

那些聆听总书记教诲、收到总书记寄语的青年学子，是怎样不负嘱托、砥砺前行？五四青年节来临之际，人民网记者回访了他们。从大漠戈壁到边疆乡村，从科研一线到支教讲台，在总书记的鼓励下，他们将个人成长与国家命运紧密结合，满怀赤诚，行胜于言，展现着中国当代青年昂扬向上的风貌。

扎根边疆，到祖国最需要的地方建功立业

“天山南麓雪皑皑，塔河两岸裹红装。吾心已向西部去，休言大漠多苍茫。”在即将奔赴新疆基层一线工作之时，中国石油大学（北京）克拉玛依校区2020届毕业生魏鹏飞写下了这样一句诗。

去年毕业前夕，118名选择留在新疆基层工作的中国石油大学（北京）克拉玛依校区的应届毕业生给总书记写信，汇报了大学四年学习和思想上的收获，表达了扎根西部、建设边疆的坚强决心。

2020年7月7日，总书记在回信中说，得知你们118名同学毕业后将奔赴新疆基层工作，立志同各族群众一起奋斗，努力成为可堪大用、能担重任的西部建设者，我支持你们作出的这个人生选择。

图表：习近平给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生的回信 新华社发

总书记的回信，让魏鹏飞和同学们倍受鼓舞。怀揣满腔报国志，伴着戈壁风沙，他在毕业后前往了位于南疆阿克苏地区库车市塔里木乡的油田，成为中石化西北油田分公司采油三厂的一名员工。

“作为新时代的青年，我们有理想、有本领、有担当，扎根西部、建设西部是我们义不容辞的责任和使命。”魏鹏飞在接受采访时说。

在基层井队的日子里，魏鹏飞每天跟随巡井师傅们坐在拥挤的皮卡车车厢内，在颠簸的石子路上奔驰，认真记录抽油机的每一个参数。冬天时，为了多巡一口井，他们常常顾不上吃午饭，顶着寒风在戈壁险滩上奔波。

得知处理井筒过程中大颗粒岩屑难以返出这一技术难题，魏鹏飞和同事多次前往作业现场实地调研，在沙漠无人区的简易房中一待就是十几天。最终，由他们设计改良的新工艺牙轮钻头取得了喜人的应用效果，累计节约工期20天，增效近百万元。

近一年的基层工作经历，让魏鹏飞少了几分书生意气，多了几分脚踏实地的韧劲儿。“不畏艰难险阻，勇担时代使命”，魏鹏飞始终牢记总书记的教诲。

谈到自己的选择，他坚定地说：“我们要像胡杨一样扎根祖国西部基层，努力成为立大志、明大德、成大才、担大任的时代新人，为党、为祖国、为人民多做贡献。”

记者了解到，中国石油大学（北京）克拉玛依校区首届435名毕业生中，有161人选择在西部基层就业，其中125人选择在新疆基层就业。一年来，他们扑下身子深入油田企业一线，在学习中成长，在实践中历练，如同一株株茂盛的胡杨，正在祖国的边疆往深处扎根，向高处成长，把个人的“小我”融入祖国的“大我”，与时代同行，与祖国同心，与梦想同在。

潜心科研，把人生理想融入国家命运

2020年4月22日，习近平总书记来到西安交通大学交大西迁博物馆考察调研。总书记勉励广大师生大力弘扬“西迁精神”，抓住新时代新机遇，到祖国最需要的地方建功立业，在新征程上创造属于我们这代人的历史功绩。

2020年4月22日，习近平来到西安交通大学交大西迁博物馆考察调研。这是活动结束时，习近平同全校师生亲切话别。 新华社记者 鞠鹏 摄

听到总书记的讲话，宋思扬心潮澎湃。他是西安交通大学航空宇航科学与技术专业的博士生，研究方向是高精度大行程压电作动器。相比于一些容易产出丰硕文章和成果的领域，他的研究方向投入大、产出慢，是一块难啃的“硬骨头”。

只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能牢牢掌握创新主动权、发展主动权。宋思扬深知，只有攻克这些难题，才能避免在该领域被“卡脖子”。他和同学们埋头实验室，下苦功夫，从材料驱动原理、驱动器结构、控制方法等方面出发进行研究，提出了一种新的提升压电作动器推重比的方法。所研制的器件成果，成功实现头发丝直径千分之一运动精度的同时，还具备很大的推重比。

“在我们的研究工作中，一些核心指标已经能够达到国外竞品的两倍以上，成功解决了相关高精度驱动器件受制于人的问题。”宋思扬说。

2020年12月，宋思扬和同学们合作的项目《普瑞塞斯—多自由度精密指向技术引领者》在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中获得金奖。

与筚路蓝缕、历尽艰辛的老一辈西迁人、航天人相比，宋思扬说，自己生长于祖国发展蒸蒸日上的新时代，有着以往科研工作者不曾有过的优越科研环境与时代机遇。面向国家需求开展研究，是时代赋予自己的使命，更是新一代青年的义务。

“作为青年学子，我们一定牢记总书记的嘱托，传承胸怀大局、无私奉献的‘西迁精神’，做有理想、有本领、有担当的新青年，将科研工作根植于祖国航天事业的发展背景，为祖国建设贡献智慧和力量。”宋思扬表示。

远赴西部，青春之花绽放三尺讲台

2019年1月17日，习近平总书记在南开大学考察期间寄语师生：“只有把小我融入大我，才会有海一样的胸怀，山一样的崇高。希望你们脚踏实地，在新的起点作出你们这一代人的历史贡献，成为南开大学新的骄傲。”

2019年1月17日，习近平在天津南开大学向学生挥手致意。 新华社记者 鞠鹏 摄

当时，南开大学周恩来政府管理学院行政管理专业学生、南开大学第21届研究生支教团成员薛博文和同学们一起站在石先楼前的队伍里，热切期待着总书记的到来。

当总书记走出实验室，大家高呼“总书记好”“总书记辛苦”，齐声高喊“爱我中华、振兴中华”，还唱起《我和我的祖国》。总书记同近处的同学亲切握手，向远处的同学们招手致意。掌声、歌声、欢呼声在校园里久久回荡。

回忆起两年前与总书记的见面，薛博文说，每次想起这令人激动的场景，内心总是难以平复。总书记的寄语赋予南开学子力量，并随着时间的积淀，愈来愈强烈，愈来愈深厚。

“知识改变命运，我们必须在边疆撒播下梦想的种子。”从1999年开始，南开大学每年都会选派一批研究生志愿者赴西部支教一年。2019年的夏天，奉献西部的接力棒传递到了薛博文的手中。怀着总书记的嘱托，他义无反顾地奔向距离天津3300公里外的新疆阿勒泰地区。

由于当地师资短缺，薛博文刚到阿勒泰就承担了5个高中班级的地理教学任务。因为白天在学校德育处还有行政工作，他只有在每天夜深人静的时候，才抽出时间去备课和批改作业。披星戴月，风雪夜归，是他在阿勒泰支教生活的写照。

“那时候，我几乎每天都会看到凌晨三四点祖国西北夜空的繁星点点。最艰难的时候，嘴里长了七八个口腔溃疡，又在零下三十多度的下雪天发起高烧，就这样也不愿落下一节课。”薛博文讲述。

2020年初，新冠肺炎疫情暴发，阿勒泰地区的学校无法如期开学。为了让学生们“停课不停学”，薛博文和支教志愿者们全部投入到网课教学中。由于东西地理跨度较大，内地和新疆的作息仍有两小时左右的时差。每天晚上，薛博文都要等到十一点半晚自习下课，才能陆续收到跨越三千多公里而来的作业。他要在深夜完成所有作业的批改，然后在第二天上课时有针对性地讲评。

学生“停课不停学”，远在千里之外的志愿者老师“离校不离教”。疫情期间，他们以另一种方式陪伴着西北边陲的孩子们，用年轻的智慧，践行着自己的诺言。

在接受记者采访时，薛博文说：“正如总书记所说，当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代。我们必须有一分热发一分光，深刻理解‘行胜于言’，用自己的实际行动贡献力量，让青春在不懈奋斗中绽放绚丽之花。”

传承精神，用行动诠释理想与信念

2017年5月3日，是中国政法大学的学生们难忘的一天。在五四青年节和中国政法大学建校65周年之际，习近平总书记来到师生中间，并参加了民商经济法学院1502班团支部“不忘初心跟党走”主题团日活动，对团员青年成长成才提出了殷切期望。

2017年5月3日，习近平在中国政法大学学生活动中心参加民商经济法学院1502班团支部开展的“不忘初心跟党走”主题团日活动。 新华社记者 王晔 摄

一年之后的五四青年节，总书记又委托工作人员向1502班团员青年致以节日的问候，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德，珍惜时光、勤奋学习，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为法治中国建设、为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。

总书记的话犹在耳边，团支部成员回忆起来仍很激动。如今，1502班的郭司雨已经从一名本科生成为研究生，继续求学深造。她回忆说：“总书记的勉励让我们既有了方向，又有了力量。这些勉励会一直是我衡量自身发展的标尺。”

在1502班即将毕业离校之际，郭司雨作为创始人之一，组建了“1502”新时代青年知行社。她希望将1502班团员青年这两年所经历的思想触动和精神激励传递给更多人。

知行社在1502班全体团员青年的基础上，逐步吸收全校更多青年学生加入，开展丰富的致知、笃行系列学习实践活动，拓展思维，深入社会。

在疫情期间，知行社联合中国政法大学的其他学生社团，组织140余名志愿者共同开展法律咨询、法律援助、普法讲堂等线上普法志愿服务活动。他们开办“防疫普法微课堂”，择取疫情期间常见法律案例，分析相关法律问题，以案说法，为依法防控贡献自己的智慧与力量。发挥法学专业优势服务社会，成为知行社的一张亮丽名片。

为带动和感召青年学子勇担时代重任，从2019年开始，知行社持续开展“青春讲师团”主题宣讲，围绕“不忘初心跟党走”“树立远大理想”“热爱伟大祖国”等七大主题，面向全校学生开展面对面、互动性的宣讲交流。

赴兰考县实地考察、赴梁家河村参观学习，组建焦裕禄精神宣讲团、开展扶贫支教……“1502”新时代青年知行社将“坚定信仰、砥砺品德、珍惜时光、勤奋学习”的勉励语精神践行传承。

牢记嘱托，奋力书写时代新篇章

“当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。”今年4月19日，习近平总书记在清华大学考察时强调，广大青年要肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

2021年4月19日，在清华大学建校110周年校庆日即将来临之际，习近平来到清华大学考察。这是习近平离开学校时，同师生们挥手致意。 新华社记者 鞠鹏 摄

谆谆话语、殷殷嘱托，尺素传情深，片箴寄心长。

面对青年，总书记的话大道至简、朴实亲切，又语重心长、催人奋进，激发了广大青年为国家、为民族矢志奋斗的澎湃力量。

“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。”展望未来，我国青年一代必将不负盛世、不负重托，书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

(责编：李依环、秦华)