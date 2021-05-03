张子渊 孟欣

原标题：残疾女硕士考教师资格证未通过体检

遭遇车祸落下残疾，21年来，邹蜜坐着轮椅读完本科，考上研究生，到国外留学获得第二个硕士学位，开工作室从事校外英语辅导工作……现在，报名教师资格证考试，通过了笔试和面试，但因“双下肢不能运动”，未能通过最后一道体检环节。

5月1日，针对此事，中国残联维权部主任周建表示，目前中国残联正在与重庆方面沟通，积极跟进，尽量满足当事人从事教师职业的愿望。

大二时因车祸导致下肢残疾

拿到国内外两所高校硕士学位

邹蜜今年42岁，2000年的一场车祸让正在上大二的邹蜜脊髓神经受伤，只能依靠轮椅生活。当时，根据国家相关规定和高考体检标准，存在下肢障碍的邹蜜，无法再继续上学了。于是，她的父母帮她办理了退学手续。2002年，国家出台新的高考体检标准，肢体残疾人符合相关标准的可以报考大学。在父母的照料下，身心逐渐恢复的邹蜜重新树立信心，报考了北京外国语大学网络教育学院的“专升本”。

遭遇意外之前，邹蜜是英语专业的学生。2003年，在帮亲戚和邻居辅导孩子英语时，邹蜜有了成为一名教师的想法。

为了证明自己的英语能力，2005年到2007年，邹蜜考取了翻译资格证书、人事部二级笔译和最高级别的二级口译证书。2008年她又考上了四川外国语大学高等翻译专业的研究生，毕业后去了英国驻重庆领事馆工作，成了一名雅思考官。

在教学过程中她发现，自己虽然英语知识丰富，但是教育方面的相关知识还比较欠缺。“我觉得有必要去系统地学习一下教育方面的技能。”2016年邹蜜成功申请到美国雪城大学融合教育的全额奖学金，辞掉了雅思考官的工作，选择了留学，并在2018年获得了第二个硕士学位——教育学硕士学位。

教师资格考试成绩合格

体检未通过

邹蜜一直想创办一个教育工作室。为此，她参加并通过了重庆市教师资格认定考试的笔试和面试，拿到了教师资格证全国统考成绩合格证书，并且获得了二级甲等普通话证书。但由于疫情原因，她到今年4月14日才前去九龙坡区教委指定资格认证体检医院——高新区人民医院进行教师资格证认证体检。“结果体检医生告知，我的身体情况不符合体检标准。”邹蜜说。后来，邹蜜在一些残疾人就业公益者的帮助下，求助了市教委、区残联、市残联等机构。但是回复都说现在硬性标准就是这样，有特殊情况只能反映给上级部门。

残联正在积极沟通

将进一步修改相关条例

5月1日，周建表示，目前中国残联正在与重庆方面沟通，积极跟进，尽量满足当事人从事教师职业的愿望。据媒体报道，重庆市教师资格证体检标准里规定，“两上肢或两下肢不能运用，两下肢不等长超过5厘米”，为教师资格体检不合格。但目前这样的体检标准，部分省市已经改革。

周建就此接受媒体采访时表示，问题的根源就在于教师的体检标准，目前中国残联教就部正在与教育部方面沟通协调，将从顶层设计方面进一步修改关于残疾人教师资格证方面的相关条例，也希望教育部门能够考虑到残障人士的特殊需求。

声音

希望能放宽条件 给肢体残障人士一个机会

邹蜜的好友赵佳（化名）今年28岁，脊椎受伤6年，目前在北京家中进行一对一远程授课。2015年5月，一场车祸让他颈椎粉碎性骨折，脊柱神经受损。“我脊髓坏死阻止了大脑和身体信号的连接，肩膀以下都动不了。手也没有抓握能力，只能靠手指摁压手机或者鼠标。”

人大金融学毕业的赵佳从小就有股不服输、不认命的劲儿。虽然这辈子都可能在轮椅上生活，他却并没有自暴自弃，很快适应了自己的状况，2016年年底就开始从事教师工作。

“我在网上看到有在线教育机构招老师，要求‘北清人’或复旦等名校学历，我也满足条件就去报名了。”赵佳说，他经过考核通过了面试。一开始工作的时候，投入了全身心的热情和精力。短短半年间，他就通过了上课时长考核和学生进步情况考核，从刚入职的新人一跃达到了机构老师的最高级别。

“我感觉不再那么怀疑自己了。”赵佳告诉北青报记者，他现在已经出来创业，通过网络一对一远程授课，教授“小初高”学生数理化外四门课程。线上教学，残障人士也可以干好。

虽然赵佳手部有损伤，但是他仍然坚持每天工作4至5个小时，并且会为学生线上批改作业。“我手不能握，但是点击没有问题，我还能做课件和玩小游戏呢。”赵佳笑着说，自己完全适应并且胜任老师这个职业，但因为教师资格证的体检要求，以及只能笔试的情况，他也没有申请教师资格证。“如果能够提供机考的合理便利，我自己也会去试试。”赵佳说，可以理解监管机构对教师资格证的要求，但希望有关部门能考虑现实情况，对残障人士特事特办。

“如果可以的话，希望能放宽条件，给肢体残障人士一个机会。”残疾人就业公益者王菁告诉北青报记者，自己同样是肢体残障人士，之前在网上认识了四个志同道合的朋友，一起做残疾人就业帮扶工作。他们积极研究一些残疾人就业政策，当一些残障人士遇到困难，会积极寻找途径帮助他们发声。（张子渊 孟欣）

(责编：刘圆圆、王欲然)