人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

北京市义务教育入学平台昨起开通

6日开始采集学龄儿童入学信息

2021年05月02日09:02 | 来源：京报网
小字号
原标题：6日开始采集学龄儿童入学信息

本报讯（记者 李祺瑶）5月1日起，本市义务教育入学服务平台（yjrx.bjedu.cn）开通，家长可查询市区入学政策。5月6日，开始采集学龄儿童入学信息。

今年本市义务教育阶段坚持免试就近原则，确保每一名适龄儿童少年平等地接受义务教育。市教委表示，各区教委要根据学位供给情况和户籍、房产、居住年限，积极稳妥推进以多校划片为主，单校划片和多校划片相结合的入学方式。

昨天，北京市义务教育入学服务平台(yjrx.bjedu.cn)开通，家长可在该平台上查询市区入学文件、政策问答、学校信息、技术服务电话和各区政策咨询电话等信息。涉及适龄儿童少年入学方式、学校服务范围、入学结果等具体问题可向当地区教委咨询。

5月6日至31日，小学学龄儿童家长登录小学入学服务系统，确认入学登记的区，选择对应的户籍类型入口，在规定时间内注册并填写详细信息。信息真实性审核通过后可打印信息采集表，到学校登记报名时须出示信息采集表。

市教委表示，各区教委要落实责任，加强管理，督促学校严格执行市教委统一规定的入学工作时间和程序。严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据。严禁以面试、评测、接收简历等各种形式选拔学生。严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生。严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。对存在违规行为的要依据有关规定严肃处理。

(责编：任一林、王欲然)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部