原标题：6日开始采集学龄儿童入学信息

本报讯（记者 李祺瑶）5月1日起，本市义务教育入学服务平台（yjrx.bjedu.cn）开通，家长可查询市区入学政策。5月6日，开始采集学龄儿童入学信息。

今年本市义务教育阶段坚持免试就近原则，确保每一名适龄儿童少年平等地接受义务教育。市教委表示，各区教委要根据学位供给情况和户籍、房产、居住年限，积极稳妥推进以多校划片为主，单校划片和多校划片相结合的入学方式。

昨天，北京市义务教育入学服务平台(yjrx.bjedu.cn)开通，家长可在该平台上查询市区入学文件、政策问答、学校信息、技术服务电话和各区政策咨询电话等信息。涉及适龄儿童少年入学方式、学校服务范围、入学结果等具体问题可向当地区教委咨询。

5月6日至31日，小学学龄儿童家长登录小学入学服务系统，确认入学登记的区，选择对应的户籍类型入口，在规定时间内注册并填写详细信息。信息真实性审核通过后可打印信息采集表，到学校登记报名时须出示信息采集表。

市教委表示，各区教委要落实责任，加强管理，督促学校严格执行市教委统一规定的入学工作时间和程序。严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据。严禁以面试、评测、接收简历等各种形式选拔学生。严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生。严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。对存在违规行为的要依据有关规定严肃处理。

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