陈宝生

全国职业教育大会是在中国共产党成立100周年和“十四五”开局之年召开的一次重要会议，体现了以习近平同志为核心的党中央对职业教育的高度重视，树立了我国职业教育发展史上的又一个重要里程碑。习近平总书记的重要指示，为新阶段职业教育改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。学习贯彻习近平总书记重要指示和全国职业教育大会精神，是当前和今后一个时期职业教育战线的重要政治任务。

1.深刻领会习近平总书记重要指示和大会精神

职业教育是培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的基础性工程，是促进经济社会发展和提高国家竞争力的重要支撑，要进一步解放思想、提高站位，着眼于国内国际两个大局，从立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的高度深化对职业教育的认识。

深刻认识“前途广阔、大有可为”的战略地位。这是习近平总书记从党和国家工作全局的高度，深刻阐明了发展职业教育的重大意义。无论是应对百年未有之大变局，还是实现中华民族伟大复兴梦，都必须把加快发展现代职业教育摆在更加突出的战略位置，对职业教育高看一眼、厚爱一分。

深刻认识“不同类型、同等重要”的基本定位。这是我国教育理念的一次重大变革，也是党和国家把握教育发展规律、职业教育办学规律、人的全面发展规律作出的一个重大判断。要在思想上破除“重普轻职”的传统观念，在行动上把职业教育和普通教育区分开来，特别是要把科学和技术、知识和技能区分开来，践行类型教育新理念。

深刻认识建设技能型社会的深远意义。全国职业教育大会创造性提出了建设技能型社会的理念和战略。我们要高举“技能型社会”这面旗帜，加快构建面向全体人民、贯穿全生命周期、服务全产业链的职业教育体系，加快建设国家重视技能、社会崇尚技能、人人学习技能、人人拥有技能的技能型社会，让技术技能“长入”经济、“汇入”生活、“融入”文化、“渗入”人心、“进入”议程。

2.加快构建现代职业教育体系

“打造纵向贯通、横向融通的现代职业教育体系”，是全国职业教育大会提出的主要任务。落实这一任务，一方面要树立系统观念，处理好普职关系、产教关系、校企关系、师生关系、中外关系；另一方面，要聚焦现阶段重点难点，加大制度创新和供给。

构建现代职业教育体系基础在中职。解决不好中职的基础性问题，高质量的职业教育体系就无从谈起。要总体保持职普比大体相当的战略定位不动摇，加强省级统筹和分类指导，使中职学校与普通高中办学投入、培养质量、学生收益大体相当，通过职普协调均衡发展，进而实现职普规模大体相当。要完善一体化职业学校体系，改善中职学校办学条件，打造一批优质中职学校和专业，巩固中职的基础地位；推进专科高职提质培优，实施好“双高计划”，巩固专科高职的主体地位；坚持高标准、高起点，严把质量关，稳步发展职业本科教育，发挥好引领作用。同时，要推动各层次职业教育在专业设置、培养目标、课程体系、培养过程上有效衔接贯通，可把高职阶段的一些内容下移到中职，给中职教育增值赋能；中职学校要发挥区位优势，拓展办学功能，提高办学质量，为高职教育打好基础。

增强职业教育适应性支撑在产业。产教融合是职业教育的本质特征，也是基本路径。基于产业链来谋划发展职业教育，才能让职业教育内生于经济社会，形成教育链、人才链与产业链、创新链共生共荣的生态系统。在时间上，要在服务国家战略、维护国家安全和发展利益面临的重大课题中找准位置、发挥作用，紧盯“最后一公里”，为攻克关键核心技术“卡脖子”问题作出贡献。在空间上，要加快推进职业教育创新发展高地建设，着力推进职业教育区域化、区域职业教育产业化、产业职业教育集群化，走与当地产业需求对接的路子。

培养高素质人才依托在企业。校企合作是职业院校办学的基本模式。要通过引企入校、引校入企，把学校办成企业的培训基地，把企业办成学校的实践基地，把企业需求及时、有效地转化为学校育人的标准和方案。一方面，要针对校企合作层次低、表面化等问题，创新“金融+财政+土地+信用”的组合式激励政策，解决好多主体办学当中办学性质、产权归属等政策瓶颈，让企业愿意干，让学校放心干；另一方面，要发展中国特色现代学徒制，让学校像企业、教室像车间、课堂像工段、教师像师傅、学生像学徒、教案像图纸、作业像产品，让校企合作成果反哺教学，让学生在合作中学到真本事。

优化职业教育结构动力在市场。习近平总书记提出“不求最大、但求最优、但求适应社会需要”，就是要求我们拆掉职业教育和市场之间的“隔墙”，面向社会办学。在专业布局上，要推行产业规划和人才需求发布制度，动态调整专业目录，通过差异化投入和政策项目引导等方式，鼓励学校更多开设符合市场需求的紧缺专业。在层次结构上，要瞄准技术变革和产业升级方向，及时调整人才培养规格，建设高水平、高层次技术技能人才培养体系。

实现可持续发展生命在就业。职业教育是为就业服务的。研究表明，职业教育招生数占比每提高1个百分点，二、三产业吸纳就业的比重上升约0.5个百分点。要继续把发展职业教育作为缓解就业结构性矛盾的关键一招，解决好“技工荒”、大学生结构性就业难、高技能人才供不应求等结构性就业矛盾问题。同时，通过技能型社会建设，提高技能人才待遇水平，加快从“好就业”转向“就好业”，让广大青年主动选择接受职业教育。

加大人力资本投入资源在社会。没有行业企业参与办不好职业教育。要加快由“办”职业教育向“管”职业教育转变，形成政府统筹管理、行业企业积极举办、社会深度参与的多元办学格局。一方面，要创新政策措施“四两拨千斤”，支持国有企业办职业教育不动摇，支持民办职业教育不动摇，支持行业办学不动摇。只要符合国家标准的，都应予以承认并纳入职业教育体系；另一方面，要提高职业教育开放水平，有序吸引境外高水平职业院校来华合作办学，探索“中文+职业技能”的国际化发展模式，支持职业院校伴随中国企业走出去，打造具有国际竞争力的中国特色职业教育。

改变职业教育形象关键在自己。能否下好职业教育“一盘大棋”，最终要看能否打好办学质量的“翻身仗”。要坚持德技并修、育训结合，统筹推进专业设置、人才培养方案、课程教材、课堂教学和实习实训等环节改革，切实提高质量。要用好培养、引进、选育三大主渠道，加快“双师型”教师队伍建设。还要用好评价“指挥棒”，建立一套符合类型特点的评价体系，为学生接受高等职业教育提供适合的入学方式，引导职业院校积极培育各自的特色和核心竞争力。

保证职业教育办学方向根本在党建。要以“把方向、揽全局、抓思想、建队伍、促党建”为总要求，把党的建设和思想政治工作优势转化为发展优势。一方面，要坚持和完善党委领导下的校长负责制，发挥好院系、师生基层党组织的战斗堡垒作用，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面、人才培养全过程；另一方面，要落实立德树人根本任务，探索符合职业教育特点的思想政治工作体系和方法，把德育融入课堂教学、技能培养、实习实训等各环节，促进思政课程与课程思政有机衔接，提高思想政治教育的实效性。

3.汇聚职业教育大改革大发展的强大合力

职业教育改革发展的蓝图已经绘就。我们既要抬头看路，进一步放大格局、扩大视野、拉长焦距，还要埋头拉车，干实事、解难事、谋大事、创新事、长本事，确保党中央、国务院决策部署落地见效、开花结果。

长远谋划，服务发展大局。要锚定2035年总体实现教育现代化、建成教育强国的奋斗目标，主动面向全局、应对变局、服务格局，加快谋划开局、优化布局、实现新局。要瞄准“十四五”建设高质量职业教育体系的工作目标，编制一个科学有效的发展规划，做到有体系的构建、有质量的公平、有差异的均衡、有特色的标准、有重点的改革、有竞争的合作，一茬接着一茬干，积小成为大成。

改革创新，狠抓工作落实。要加大制度创新提升治理效能，剖析“问题清单”和“任务清单”，创新制度供给模式，引导激励全社会共同关心支持职业教育。要建立狠抓落实新机制，制定“责任清单”和“标准清单”，做到指挥到位、责任到位、督导到位、行动到位、效果到位、研判到位。

强化宣传，营造良好环境。要提高政治站位，准确解读和传递国家发展职业教育的政策导向和重大举措，让广大干部师生视野更宽、使命更强。要开展立体化宣传，发掘一批技能成才的典型事迹，打造一批职业教育宣传新平台，办好一批宣传展示品牌活动，在全社会弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

全国职业教育大会开启了我国职业教育事业的新征程。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在新发展理念科学指引下，通过全党全社会共同努力，一定能把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期盼转化为职业教育“大有作为”的具体行动，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

（作者：陈宝生，系教育部党组书记、部长）

(责编：吴兆飞、宋美琪)