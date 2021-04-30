人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>教育书屋

弘一法师遗墨在京展出

2021年04月30日19:17 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月30日电 “高山仰止 薪火相传——弘一法师黄福海师徒书法集萃展”日前在京开幕。

展览共分为三大单元，展出书法作品两百余幅，包括弘一法师遗墨79幅，其弟子黄福海法书30幅，以及各地书法家以弘一法师格言、联语等为内容题写的作品近百幅。此外，弘一法师《画学册》《国文册》及其老师赵元礼批注的试卷等，也将在展览中与观众见面。

此次展出的弘一法师手书遗墨，主要是其赠予学生黄福海的作品。据悉，黄福海早年因书法与弘一法师结缘，后成为其书法弟子，藏有一批弘一法师遗墨。这批作品多为弘一法师晚年所书，笔墨之间敛神藏锋，朴拙圆满，浑若天成。

展出作品中，有两幅是黄福海生前十分珍爱的弘一法师作品。一幅为“吾人日夜行住坐卧皆须至诚恭敬”。另一幅为“以冰霜之操自励，则品日清高；以穹窿之量容人，则德日广大；以切磋之谊取友，则学问日精；以慎重之行利生，则道风日远。”这两幅作品既是弘一法师对学生的勉励之言，亦是他自己对人生的深刻体悟。

在展览开幕式现场，主办方还举办了《人如莲华》作品集首发式。作品集收录了弘一法师书法遗珍80余幅，涵盖其各个时期、不同风格的书法精品。此外，作品集还收录了黄福海书法作品40余幅。

展览将持续至5月10日。

(责编：王欲然、宋美琪)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部