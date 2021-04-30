人民网北京4月30日电 “高山仰止 薪火相传——弘一法师黄福海师徒书法集萃展”日前在京开幕。

展览共分为三大单元，展出书法作品两百余幅，包括弘一法师遗墨79幅，其弟子黄福海法书30幅，以及各地书法家以弘一法师格言、联语等为内容题写的作品近百幅。此外，弘一法师《画学册》《国文册》及其老师赵元礼批注的试卷等，也将在展览中与观众见面。

此次展出的弘一法师手书遗墨，主要是其赠予学生黄福海的作品。据悉，黄福海早年因书法与弘一法师结缘，后成为其书法弟子，藏有一批弘一法师遗墨。这批作品多为弘一法师晚年所书，笔墨之间敛神藏锋，朴拙圆满，浑若天成。

展出作品中，有两幅是黄福海生前十分珍爱的弘一法师作品。一幅为“吾人日夜行住坐卧皆须至诚恭敬”。另一幅为“以冰霜之操自励，则品日清高；以穹窿之量容人，则德日广大；以切磋之谊取友，则学问日精；以慎重之行利生，则道风日远。”这两幅作品既是弘一法师对学生的勉励之言，亦是他自己对人生的深刻体悟。

在展览开幕式现场，主办方还举办了《人如莲华》作品集首发式。作品集收录了弘一法师书法遗珍80余幅，涵盖其各个时期、不同风格的书法精品。此外，作品集还收录了黄福海书法作品40余幅。

展览将持续至5月10日。

(责编：王欲然、宋美琪)