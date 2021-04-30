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聚焦高质量绿色发展 北京农学院与北京延庆区政府成立“北京香草产业研究院”

2021年04月30日14:13 | 来源：人民网-教育频道
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图为战略合作框架协议签约仪式

人民网北京4月30日电 28日，北京农学院与北京市延庆区人民政府签订战略合作协议，延庆区委书记穆鹏、北京农学院党委书记杨军为“北京香草产业研究院”揭牌。双方将聚焦“绿色发展研究、都市农业增效、‘三农’人才培养”开展深度合作。

北京市延庆区副区长、中关村延庆园管委会主任丁章春指出，延庆将坚定不移地践行“两山”理论，持之以恒走生态文明发展之路。期待通过深化与北京农学院的合作，发挥北京农学院学科和人才资源的优势，全面参与和帮助延庆区高质量绿色发展和建设最美冬奥城，为乡村振兴和实现农业农村现代化提供支持。

北京农学院副校长段留生指出，北京农学院始终坚持以首都发展和需求为导向，坚守“三农”底色，为京郊农村输送了一批懂农业、爱农村、爱农民、德才兼备，专业对口、技能过硬的农林实用人才。此次北京农学院和北京市延庆区签订全面战略合作协议，是开创“三农”发展新局面的北京实践。

北京市延庆区委常委、常务副区长叶大华与北京农学院副校长段留生代表双方签署战略合作协议，协议指出双方将在“优质资源引进、绿色发展研究、都市农业增效、人才培养培训”四方面开展深度合作。

(责编：李依环、熊旭)

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