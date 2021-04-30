4月29日，英国文化教育协会（BritishCouncil）宣布，在中国大陆地区正式推出首届雅思中国奖学金计划并即日开放申请，以奖励通过雅思成绩申请高校本科或研究生课程，即将在2021年、2022学年就读的考生，鼓励他们努力追求梦想，创造更多的人生机遇和美好的未来。

据了解，此次雅思奖学金总额高达13万元，共设一等奖1名、二等奖2名及特别奖3名，特别奖包括针对18岁以下考生的希望之星奖、多次参加雅思考试并取得理想成绩考生的突破之星奖、有特殊努力奋斗故事考生的努力之星奖。奖项评选将对申请者递交的资料进行综合评估，而不以雅思成绩作为单一参考因素。此外，奖学金还设立了人气奖5名，申请者只需参与雅思官方微博活动，就有机会获得雅思考试报名费等额奖金。所有获奖者都将成为英国文化教育协会雅思考试品牌大使，在官方平台通过分享自身真实经历和故事，激励更多同龄人创造人生际遇和美好未来，更有机会受邀参与英国文化教育协会组织的英语学习、文化交流、职业发展等活动。

奖学金的申请截止日期为2021年6月30日，通过初选的申请者将于7月中旬受邀参加视频面试，面试官小组由英国文化教育协会高层、考试业务负责人或英语测评专家组成。申请者必须为中国大陆地区永久居民，通过英国文化教育协会雅思成绩申请本科或研究生课程，并即将在2021/22学年就读。申请者所提供的雅思考试成绩须在两年有效期内，其中听说读写4个单项成绩均须在6分及以上。获奖后，申请者须在2021年7月30日前提供高校录取通知书。

英国文化教育协会中国考试业务总监高飞（Nick Godfrey）表示：“雅思奖学金致力于帮助考生努力追求梦想，鼓励他们将所学应用到实际生活，为社会做出贡献。英国文化教育协会组织的雅思考试受到全球信赖，至今已帮助数百万中国考生前往世界各地学习、旅行、工作和生活。随着疫情的好转，以英国为代表的国际教育将继续为年轻人带来语言学习、文化交流和与世界沟通的机会，帮助他们在世界舞台上闪耀发光。“

目前，雅思考试受到全球140多个国家和地区，超过10,000所教育机构、雇主单位、专业协会和政府部门的认可。在英国，雅思成绩是签证和高校申请的双保险，不仅受到所有英国院校的认可，也是英国签证与移民局在全球范围内信赖的语言测试；在美国，超过3400所院校认可雅思成绩，包括所有常青藤盟校，是英美联申的最佳选择。雅思考试也是加拿大SDS（学习直入计划）唯一指定的英语考试。同时，雅思成绩被所有澳大利亚和新西兰院校及专业协会认可，也是法国、德国、荷兰等欧洲院校英语授课项目欢迎的语言能力证明。此外，雅思在新加坡、香港等亚洲新兴留学国家和地区也广受认可。

(责编：温璐、李依环)