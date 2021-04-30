原标题：“燧石工程”教育基地开启首场党课

4月28日，北京青年政治学院举办“永远跟党走”主题教育活动暨“燧石工程”爱国主义教育基地理论宣讲启动仪式，党委书记程晓君为师生上了“青年永远跟党走”专题党课。开国中将韩练成之子韩兢、革命先烈左权外孙沙峰开启首场宣讲“百年党史·英雄力量”，讲述“英雄是如何炼成的”，400余人参加了此次活动。

学校党委书记程晓君在党课中指出，“永远跟党走”是中国共产党成立100周年群众性主题宣传教育活动的主题，也是北京青年政治学院建校以来青年教育的永恒主题。学校60余年来不断探索，将成果凝结为《燧石》团史音乐剧、“燧石工程”德育品牌、“燧石工程”爱国主义教育基地。院长乔东亮介绍了“燧石工程”爱国主义教育基地围绕“永远跟党走”的主题教育活动打造的“百年青年力量”理论宣讲品牌。包含“百年党史·英雄力量”“百年党史·信仰力量”“百年党史·青年力量”三个系列。分别讲述“英雄是怎样炼成的”“信仰的味道是什么”“青年怎样在祖国最需要的地方绽放绚烂之花”。他鼓励全体师生一定要上好党史这堂必修课，这堂“大思政课”。

韩兢宣讲的题目是《以韩练成将军传奇的一生为例，谈信念、责任、权益、义务》。他从“为什么叫‘隐形将军’”的问题入手，讲述了父亲韩练成将军接触共产党、秘会周恩来，为国而作战，为理想和信念做地下工作的生动故事。他最后激励师生，“‘信念、责任、权益、义务’这8 个字，是那一辈爱国者的选择取向。”沙峰在《追忆我的姥爷左权》的宣讲中，讲述了妈妈和自己心中的姥爷、“两杆子”都硬的姥爷、牺牲在岗位上的姥爷，全方位展现了左权将军的英雄故事。他说：“让更多的人了解我的姥爷，懂得他们那一代人，学习他们为民族为人民不惜牺牲生命的这种精神。让红色的基因永远传承下去！这是我必须承担起的责任，也是我们青年必须承担起的责任。我们要勿忘昨天的苦难辉煌， 无愧今天的使命担当， 不负明天的伟大梦想。”

启动仪式由学前教育学院的“永远跟党走”快闪拉开帷幕。这个节目其实是学前教育专业19级和20级同学《声乐与儿歌表演唱》课程的作业。赵婷老师带领50余名学生从演唱、舞蹈、走台等方面全方位指导学生完成宣讲的启动环节。她表示，通过组织学生开展红色歌曲展演，将舞蹈、声乐等专业技能与党史学习教育相结合，使学生加深了对党、对国家的认识，是一次课程思政方式的有效探索。（记者 刘婧）

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