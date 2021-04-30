原标题：南昌大学：党团微课塑造“实心人”

党史课上唱歌剧，是万志文的一次大胆尝试。在15分钟的课程里，这位南昌大学艺术与设计学院音乐系党支部书记唱了革命红歌、讲了革命故事，收获台下掌声无数。

万志文选择歌剧《党的女儿》中的唱段《天边有颗闪亮的星》作为党史微课的聚焦点，“你看那天边有颗闪亮的星星，关山飞越一路撒下光明，咱们就跟着他的脚步走啊，走过黑夜是黎明……”万志文说，“这是一首民歌，也是一段绝好的党史教育‘活’素材。”

前不久，“信仰之路”百年党史百名书记百堂微课活动在南昌大学启动，截至目前，微课大赛已在南昌大学成功举办3届。以赛促学、检学是南昌大学推动党史学习教育走深走实的有益尝试。

除了微课讲授，微课大赛中还设置理论测试环节。南昌大学党委书记喻晓社介绍：“提升思政课程的感染力、渗透力，是微课大赛的宗旨。在青年学子中营造扎实的理论学习氛围，亦是比赛的初衷。”

出色的专业素养和课程设计让新闻与传播学院学生代玉斩获第三届微课大赛授课环节冠军，不过，这名00后姑娘最终因理论测试环节成绩不理想与大赛冠军失之交臂。她决定今年继续参赛，一年里，啃下了2000余道基础党团理论考题，从更在意台风展现的“空心人”转变为有理论支撑的“实心人”。“会讲课只能打动听众一时，有了理论的支撑，才能把知识点讲深讲透”。

“大赛只是手段，以赛促学才是目的。”南昌大学团委书记邹立旋介绍，为了让大赛走深走实，从今年第四届微课大赛起，南昌大学团委进行广泛动员，不仅要求每个支部都要开展微课讲授，还提出“两带头”的目标：每位团支部书记都要带头讲课，每位基层团干都要带头参加比赛。

短短两个多月时间里，全校30余个二级学院创新形式开展了丰富多彩的微课活动，举办了40余场院赛，直接覆盖全校1900余个团支部。该校还为每个团支部配发《论中国共产党历史》等党史学习教育必读书目，鼓励学生将“红色走读”活动与微课讲授相结合，通过一次参观、一段故事、一件文物，更好地理解、阐释红色文化。

如今，经过历次微课大赛的推动，“书记领学、现场研学、赛事比学、实干促学”的理论学习新模式，正在南昌大学党史学习教育中蔚然成风。

从前两年的校团委独办，到第三年校党委组织部的加入，再到今年与校党委宣传部等四家联办，赛事规模日益壮大。参赛人员范围从青年学生、校团干，逐步扩充至教工党员、支部书记，报名人数屡创新高。

大赛影响力也逐步扩大。3年里，从微课大赛的讲台上陆续走出过不少校园“明星”，建筑工程学院辅导员郭峰便是其中一位，她是第三届微课大赛团干组的冠军。比赛中，郭峰讲述了两代党员的故事：参加抗美援朝的爷爷和参加战“疫”志愿工作的自己。这期微课视频一播出便获得很多点赞弹幕，郭峰由此“一课而火”。

更多的学生受郭峰感染站上微课大赛的讲台。今年的比赛中，仅郭峰所在的班级，就有6名学生报名参赛，同时，郭峰身边的不少同事，也受其影响踊跃报名。

南昌大学团委给每支进入复赛的参赛队伍都选派了授课经验丰富的指导教师。根据不同的微课主题，指导教师设计不同的表现形式及阐释方法。

“信仰之路”微课大赛结束后，南昌大学还将遴选其中有代表性的作品进行重点打造，通过线上展播、线下巡讲的方式，在全校党团组织范围内开展讲授，打造建党百年校园微课文化品牌，引领青年师生沿着百年党史的“信仰之路”逐梦前行。

“我们将微课与党史学习教育相融合，立足江西红色热土，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才宗旨，培育、打造一批党史学习教育示范微课，努力发掘党团微课的影响力、吸引力、驱动力，促进校园微课品牌育人实效更加显著，走新更走心。”喻晓社说。

“信仰之路”微课大赛将继续发挥共青团的组织优势，用好百年党史这一鲜活教材，通过百名书记领学、干部师生联学，把党史学习教育的触角伸向全校1900余个团支部及5万余名团员青年。（陈卓琼 曹湘君）

(责编：李依环、温璐)