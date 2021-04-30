原标题：全国高校青年宣讲团联讲启动

29日，一场以“传承五四薪火 弘扬南开精神 致敬建党百年”为主题的全国高校青年宣讲团联讲启动会在南开大学举行。复旦大学、西安交通大学等20所来自不同省市的高校青年宣讲团师生代表齐聚一堂，纷纷上台讲述党的百年历史，表达年轻学子的爱国之情。

兰州大学“青马”宣讲团代表林小淳对革命英雄故事的深情讲述令人潸然泪下。复旦大学博士生讲师团代表从红军长征历程中如何对抗党内分裂势力展开，阐述了长征精神的伟大之处。南开大学成才报国青年宣讲团成员韩学则慷慨激昂地介绍抗美援朝是如何在党的正确决策、志愿军的英勇作战以及全国人民的鼎力支持下取得胜利的。

“成才报国·史于南开”宣讲团负责人张铭悦代表南开大学、北京大学、复旦大学、西安交通大学、兰州大学和湖南大学6所高校青年宣讲团，向全国高校青年学子发出倡议：今后每逢党的重大理论创新、重要历史时刻，我们将以宣讲为载体，通过线上、线下等多种形式，共同发出当代青年学子的爱国之声。

此外，一场由六校宣讲团共同发起的微博线上宣讲接力活动也拉开序幕，南开大学在微博上开启了联讲第一站。从明日起，西安交通大学、湖南大学、兰州大学、复旦大学、北京大学将依次接力进行线上宣讲。（胡春艳 罗凡）

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