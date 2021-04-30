原标题：教育引导广大青少年努力成为堪当民族复兴大任的时代新人

4月27日至29日，共青团中央书记处第一书记贺军科在天津检查共青团组织开展党史学习教育情况并参加主题团日活动，调研共青团基层组织建设情况。其间，天津市委书记李鸿忠会见贺军科，就做好共青团、少先队工作座谈交流。天津市委常委、市委组织部部长喻云林参加有关活动。

贺军科参观了天津大学张太雷烈士纪念室。他参加了求是学部2019级智能二班团支部“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动，赞扬同学们学用结合、思考深刻。他指出，习近平总书记日前在考察清华大学时对全国广大青年寄予殷切期望、提出了重要要求，其中最重要的要求是希望广大青年结合学习党史进一步坚定理想信念。“革命理想高于天”“自古英雄出少年”。共青团员学习党的光辉历史，要用心感悟一代又一代共产党人爱国爱民的崇高追求、无私奉献的高尚情操、坚韧不拔的顽强意志，勇敢担负时代责任，勇于创新、实学实干，努力成为堪当民族复兴大任的时代新人。

贺军科参观了觉悟社纪念馆，并与在此开展党史学习的“青马工程”学员进行交流。他充分肯定近年来天津市“青马工程”在市委的高度重视和直接指导下取得的显著成效，并指出，“青马工程”要培养追求真理的优秀青年，引导大家用马克思主义科学理论武装头脑；要培养觉悟使命的优秀青年，引导大家勇担民族复兴重任；要培养扎根人民的优秀青年，引导大家深刻感悟伟大出自平凡、英雄来自人民；要培养本领过硬的优秀青年，引导大家在基层一线的艰苦实践中增长才干、实现价值。

贺军科来到津南区咸水沽镇丰达园社区、天津港集装箱码头公司考察共青团基层组织建设情况，并与部分基层团干部、社工、青年志愿者座谈。他充分肯定基层团干部的工作热情和创造精神，并指出，共青团基层建设要把目光放在最大多数的普通青年身上，要把力量和资源沉到广大的社会基层去，要把工作做到一个一个具体的人的心里去，不断扩大团的工作有效覆盖面，巩固党执政的青年群众基础和阶级基础。他指出，社区共青团在新时期全团工作格局中的地位和作用凸显，要统筹区域内各类共青团组织力量，增强服务社区能力，在服务人民中体现共青团组织和共青团员的先进性；要就近就便设计好实践项目，组织青年在社会参与中锻炼能力，更好地实现社会化。基层团组织的工作要耐得住性子，把一件件小事做通透、做专业、做长久。（胡春艳）

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