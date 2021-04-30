游客在贵州荔波小七孔景区观光游玩。

新华社记者 陶亮摄

来自重庆的游客在西藏拉萨布达拉宫广场留影。

新华社记者 觉果摄

“史上最热五一黄金周”明天就来了！业界预计，假期出游人数将达2亿人次，往日熙熙攘攘的旅游人气将重现，国内游迎来了新高峰。游客多了，旅游火了，出游质量，不容忽视。业界有责任为广大游客提供开心、舒心、放心的出游假期。

品质保障 避免急功近利

携程数据显示，“五一”期间预订景区门票的人数比2019年增长114%。红色旅游、亲子玩乐、山水名胜等主题最受游客欢迎。租车自驾游非常火爆，预订“五一”出行的租车订单较2019年同期增长126%，西宁、银川、喀什、乌鲁木齐的租车订单较2019年同期分别增长198%、271%、500%和367%。

面对庞大的出游群体，旅游的品质不能降低。严禁“一锤子买卖”的急功近利行为。中国社科院旅游研究中心秘书长金准向记者表示：“‘五一’出游将遇到常态和新常态的叠加，一方面是旅游业种种放开，旅游需求逐渐恢复到疫前常态；另一方面是疫情带来的旅游消费新常态，出境旅游需求回归，度假需求、家庭亲子需求高涨，两相叠加，必然带来总体上的涨价和拥挤。在此前提下，业界要尽可能给游客带来高品质的出游体验。”

目前国内跟团游占旅游市场超过50%，且以私家团为主，占跟团游市场超过70%。同程旅游预定显示，“五一”私家团预订量涨幅明显，为2019年同期的4倍左右。这反映出目前游客越来越重视出游高品质。

中国旅游研究院副院长唐晓云建议：“要加强服务质量监测，倒逼服务质量提升。实施对‘五一’期间重点旅游城市、重点景区街区、主要场所及交通节点、车站等区域的游客服务质量监测，以游客安全感、满意度推进关键领域的服务质量提升。”

价格合理 不能“趁节打劫”

“五一”假期，出游人数上涨，价格也普遍上涨。去哪儿平台的酒店预订已超过2019年同期四成以上，每晚均价比2019年贵了两成。来自中青旅的数据，“五一”出发的产品相比三四月份，价格增长约40%，特别是云南、海南、新疆、西藏等热门城市机票酒店的价格增长较高。“五一”假期携程私家团的人均花费为4800元，比2019年提升三成多。

记者在采访中了解到，很多游客认为“五一”期间出游价格增幅较大，游玩的交通、食宿成本提高了不少。近年来，每逢节假日旅游价格都有上涨，如果在合理的区间，是正常的市场反应，但应做到明码标价，确保游客的知情权和选择权。价格上涨后，品质也应提升，让游客感到物有所值。金准建议，要做好假期旅游的价格管控，防范极度偏离正常的高价出现。唐晓云表示，要强化依法监管和有效监管，重点打击线上线下旅游服务企业、景区景点等不合规涨价。

北京第二外国语学院旅游科学学院教授冯凌认为，定价合理的旅游产品是吸引游客的关键引线。旅游业是高度市场化的产业，旅游产品价格应以市场机制定价为主。但当前正处于疫情防控关键时期，市场供需双方特点突出，旅游产品的定价需要综合考虑两方面的平衡：既要以相对低价撬动市场热情，但又需要一定的盈利水平为供应商服务商回血。因此，既不能狮子大开口式地标价熔断市场出游意愿，也不能像去年有些景区免票引流导致只赚人气不出效益。

安全第一 开心舒心放心

“五一”出游，安全平安最重要。近日，文化和旅游部要求各景区景点抓好疫情防控工作，严格落实“限量、预约、错峰”要求，全面落实门票预约制度，多平台多渠道公布景区景点流量信息，严格落实扫码登记、测体温等要求，加强景区外部游客疏导分流，避免形成聚集。同时提醒广大游客，要做足行前准备，提前了解出发地、目的地最新疫情防控政策、天气和交通状况，查询旅游景区开放、门票预约措施，合理规划旅游线路和时间。尤其重要的是加强疫情防护，戴口罩、勤洗手，少聚集、勤通风，养成“一米线”好习惯，自觉遵守疫情防控规定。

中国疾病预防控制中心也发布了健康提示，旅行期间，应持续做好自我健康监测，出现可疑症状时，及时就诊，并做好防范，避免感染他人。乘坐交通工具时要全程佩戴口罩，并妥善保存票据以便查询。

唐晓云建议，“五一”出游要加强安全防范，做好疫情防控和景区疏导预案，加强游客提示，落实常态化防控个人措施。同时，应积极推动游客便利化出行措施。冯凌提醒，常态化防疫这根红线不能触碰，要保障游客高品质出游，一定要坚守安全是底线，防疫是红线，服务质量是长线，优质优价的供需协调平衡是引线，需要综合考虑，系统应对，不可一味突飞猛进、顾此失彼。（记者 赵珊）

(责编：李依环、温璐)