今年是南昌大学办学100周年。据了解，南昌大学将于5月2日举行办学100周年发展大会等系列庆祝活动。

南昌大学党委书记喻晓社说，南昌大学积极推动科技创新“植入”一流大学建设，探索特色鲜明的“学科交叉、科教融合、个性培养、协同育人”培养模式，先后创建际銮书院、未来技术学院、焕奎书院等，开设人工智能、稀土、医学创新等8个特色实验班，拔尖创新人才培养成效初显。

其中，国家硅基LED工程技术研究中心瞄准世界科技前沿，坚持科技自立自强，不断突破核心技术，在半导体发光材料技术新方向形成了“反卡脖子”的显著优势。高光效黄光、绿光、红光、金黄光LED材料与芯片制造技术以及LED材料高端装备设计与制造技术等4项成果被认定为国际领先、1项成果被认定为国际先进。特别是高光效黄光LED技术的突破，解决了“黄光鸿沟”这一困扰业界50多年的世界性难题。

“硅基LED”的传奇是南昌大学争当科技创新生力军的一个缩影。近年来，该学校把提升科技创新能力作为服务国家重大战略和经济社会发展的着力点，通过激发自主创新内在动力、对外开展科技合作、成立智库开展战略研究和对策研究等，使学校科技创新走在地方高校的前列。（立风）

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