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谢维和：教育应该更好地帮助人认识自己

2021年04月29日17:28 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月29日电 “技术和制度是推动教育变革的两种非常重要且直接的变量，教育工作者应当积极面对技术进步及其教育影响。”在日前召开的《镜子的寓意——网络社会与教育变革》出版座谈会上，该书作者、中国教育学会副会长、清华大学文科资深教授谢维和表示。

中国教育学会副会长、清华大学文科资深教授谢维和（主办方供图）

谢维和认为，教育信息化具有工具形态、知识形态、社会形态等三种形态。互联网、数字化与人工智能的发展，已经促使网络社会诞生。在网络社会所代表的虚拟社会和现实社会中，人认识自我更加困难。对于教育怎样帮助人更好地认识自己，今后还需要不断加以讨论。

“线上线下相融合的学习方式本来就是一个确定的趋势，疫情的到来使这个过程大大加速。”中国教育学会秘书处秘书长杨银付指出，信息化时代带来了学习形态、学校形态、社会形态等的变迁。教育从传统的以教为主转向以学为主，真正让“以学习者为中心”成为现实。

北京师范大学副校长周作宇谈到，人如何整合自我是一个没有答案的难题。人的价值何在、人的苦恼、人的挣扎、人是谁等这类问题不会因为信息急速发展而有所改变。教育变革的核心在于知识，今后要转向知识如何为人的幸福生活创造价值。

(责编：李依环、熊旭)

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