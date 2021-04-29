人民网北京4月29日电 （记者孙竞）高考改革是教育体制改革中的重点领域和关键环节，关乎千万学子的命运乃至国家发展大计。自2014年“新高考”方案启动以来，已经在上海、浙江、北京等六省市两批改革试点地区平稳落地。

今年，福建、湖北、江苏、广东、湖南、河北、辽宁、重庆8省市的高考生将迎来新高考的首考。距离2021年高考已不足40天，学科怎么选？志愿应如何填报？学生和家长应做哪些准备和调整？近日，由人民网教育频道举办“2021年新高考改革要点解析”线下沙龙活动，邀请清华大学等多所高校的招生负责人、中学校长、教育领域专家学者等为高考生进行权威解析。

清华大学致理书院院长李艳梅演讲。人民网 张若涵摄

新高考改革是机遇也是挑战

“对于大学来讲，新高考是对改革内生动力的一个促进。”同济大学招生办公室主任陈宇光说，“大学的教育模式也要发生变化，针对不同类型、不同水平、不同基础教育的学生，制定进阶式的培养方案。”

“新高考改革不同以往的高考，我认为它是一次系统性的改革。”兰州大学招生办公室副主任孙龙宇说，“它对专业的培养和学生的选拔都是一个极大的挑战，包括教学模式，教师在课堂上的案例分析、学生交流的方式、交叉学科的设置等都具有挑战。同时，新高考也是从国家层面进行系统人才培养的最大机遇。”

“新高考改革最主要的一个优点就是科学选才。对于考生报志愿来讲，不管可以报多少个志愿，实际上真正管用的还是前面报的几个志愿。”中山大学招生办公室主任荐志强提醒，考生在报考志愿的时候可以按照自己的兴趣特长，首先是想去哪个地域或是未来想从事哪个行业，之后再选择高校并填报志愿。

广东实验中学副校长蔡骘认为，对基础教育来说新高考改革发挥着指挥棒的作用，促进了高中新课程的建设。按照基础课程、拓展性课程和研究性课程，三个层次。中学阶段基础教育要主动进行优化。在谈到学生从高一是否就要偏科时，蔡骘指出，学生在高一时就要认识自我，认识课程，做好生涯规划。

学而思培优总校校长杨付光表示，高考不仅是选拔人，更重要的是培养人，是让学生从小就树立梦想，有担当、有责任，能够为自己做选择，新高考模式正在为学生个性化选择给予更多的鼓励和尊重。

图为嘉宾围绕“新高考下的机遇与挑战”展开讨论。人民网 张若涵摄

“大类集群”是今年主要招生方式

北京航空航天大学招生办主任邓怡说：“今年我们还是实行了大类招生，我们是航空航天特色学校，因此航空航天大类是我们最强势的一个大类，此外还有信息大类、理科大类与文科大类。这几个大类的设置，就是为了让学生在高考之前避免选专业焦虑。”

哈尔滨工业大学本科招生办公室主任邢朝霞讲到，“我们在招生的过程中也是用‘大类集群’的方式，因为很多考生在报考的时候对专业的了解和认知较少，我们在设定的时候都是给学生一个平台。如果觉得在集群里面找得不够好，还可以申请调转专业。”

2020年，“强基计划”正式启动，面向国家重大战略需求，加强基础学科拔尖创新人才选拔培养。清华大学致理书院院长李艳梅介绍，清华大学应“强基计划”要求，成立了五个书院：致理书院、日新书院、未央书院、探微书院以及行健书院，希望通过这种方式在国家亟需的关键学科上有所发展。对于书院模式，李艳梅认为，“书院的一个很大的特色就是使院长与学生的交流、老师与学生的交流以、学生与学生之间的交流更加便捷。”

针对学生选考科目组合比较多的状况，华中科技大学招生办公室主任刘红军认为，主要有以下两个方面：“一是遵循转出门槛、转入要求的原则，学生入学后，按照自己的兴趣、潜质特长等各方面提出转专业的申请；二是对每个专业设置选考科目，以尊重学科需要哪些特长的学生为原则，包括选考科目的要求，按照学科今后的发展、学科培养人才的目标等方面来进行选考科目的设定。”

西安交通大学招生办公室主任王秋旺指出，新高考改革以后，调剂的方式进行了优化，是在一个院校专业组中进行调剂，院校专业组的调剂方式是看在这个专业组内哪个专业没有招满就调剂到哪个专业。一个院校+一个专业组就是一个志愿。不会出现考生对所学的专业压根没有听说过这种情况，对于考生来说是十分有利的。

图为嘉宾围绕“新高考对高校招生计划的影响”展开讨论。人民网 张若涵摄

高考前加强对于职业认知至关重要

成都市树德中学中学校长助理李丹说：“从宏观方面来说，我认为学生在填志愿之前，要经历三个过程，第一个是探索自我，第二是认识了解高校，第三要认识社会。通过这些过程，唤醒生涯规划意识，帮助学生认识自我性格、兴趣、个人能力等。”

哈尔滨工业大学本科招生办主任邢朝霞谈到，高中、高校，乃至整个社会需要共同努力，让考生在高中阶段能够了解更多的职业选择，接触到更多的职业体验，便于志愿定位于专业报考。”

西安交通大学附属中学校长訾艳阳认为，在新高考后，高中课程要做以下三个方面的改变：一是把“3+1+2”后面的学科科目的组合应开尽开，做到真正的因材施教；二是开好学科的导论课，每个学科开出一个通识课，高一进校讲解学科之美，通过培养学生兴趣去驱动和吸引学生；三是走班试读一段时间后再确定自己擅长的科目。”

对于不同选科是否会对考生的未来发展有影响，电子科技大学招办主任林鹏表示，有影响是肯定的。“考生前期的选考科目，决定了能填报哪些专业。这实际上对家长的要求也更高了，需要从高一开始，就关注我们很多高校的学科、专业，需要有详细深入的了解。”

东南大学招生办公室主任张力建议，家长一定要帮助考生进行职业规划，在孩子三年的高中生涯当中，灌输职业生涯规划这一门课。此外，家长还要提前根据考生兴趣，通过高校官网等渠道帮考生分析、整理相关材料。“如果考生没有特别明确的专业方向，还是要选择一所高水平的大学。这样可以通过一年的通识教育的培养让他产生对某些专业的兴趣爱好，问题就迎刃而解了。” 张力说。

图为嘉宾围绕“考生如何对自己合理定位，做出最适合的志愿选择”展开讨论。人民网 张若涵摄

(责编：李依环、熊旭)