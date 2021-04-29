参加启动仪式人员合影留念。华北电力大学供图

人民网北京4月29日电 27日，华北电力大学举办“学党史、进社区”党史学习教育携手行动启动仪式。华北电力大学党委书记周坚出席启动仪式并讲话。

据悉，来自北京市昌平区、海淀区14个社区与社会组织等单位的党组织负责人和党务工作者对接了人文与社会科学学院党委及其所属10个师生党支部，并签署了“学党史、进社区”党史学习教育携手行动协议。

为把党史学习教育走深走实，在华北电力大学党委统筹部署下，人文与社会科学学院党委依托回天治理研究院平台，经过与昌平区、海淀区相关基层党组织协商，组织实施“学党史、进社区”党史学习教育携手行动。

据了解，党史学习教育携手行动分为两大板块。“共学党史、同悟思想”板块中有共读红色经典、宣讲百年辉煌、唱响一首红歌、展演一台戏剧、共行红色足迹等活动；“共办实事、同开新局”板块则开展了“百生百社”调研实践活动、强化学生社区实习、推进实践性教学系统化落地、建设“新文科社会实验区”等活动。

华北电力大学党委书记周坚。华北电力大学供图

“党的历史是最生动、最有说服力的教科书，学好这部教科书，才能保持理论上的清醒，抓住各种机遇，迎接各种挑战，不断开辟工作新局面。”周坚说道，“‘学党史，进社区’要坚持理论联系实际，办实事，开新局。要借助党史学习教育这一重大契机，在党建引领、多元参与、科技支撑等方面不断创新，产生更为丰硕的成果。同时‘学党史，进社区’也是学校坚持立德树人，培养时代新人的重大举措。”

此外，签字仪式后，人文与社会科学学院党委3名师生代表、社区和社会组织2名基层党组织代表登台讲授微党课，拉开了党史学习教育携手行动的序幕。（孝金波、实习生苏津津）

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