人民网北京4月29日电 （记者孙竞）28日，广西北流市发生一起持凶器伤害幼儿园师生案件，伤及多名教师、幼儿。案件性质极其恶劣，引发社会强烈谴责。记者从教育部了解到，事件发生后，教育部立即指导广西壮族自治区教育厅会同相关部门全力救治受伤师生，尽快查明案件原因，严肃追究相关责任。目前，教育部已会同公安部第一时间派员赴案发现场督促做好善后处置工作。

28日晚，教育部印发紧急通知，要求全国各地各校切实强化中小学幼儿园校园安全工作，坚决防止此类事件发生。

教育部指出，各地各校要全面加强校园安保措施，加强门卫值守和校园巡查警戒工作，严格执行中小学生和幼儿入校（园）、离校（园）交接制度，强化外来人员登记和车辆、物品检查，严防不法分子和危险物品进入校园。

教育部要求，各地各校要全面开展一次地毯式、拉网式安全隐患大排查大整治，及时查找安保漏洞，切实做到“谁主管、谁排查、谁负责”。一旦发生安全事件，将倒查有关人员责任。

“各地各校要配合公安机关认真落实上下学时段‘高峰勤务’和‘护学岗’机制，确保重点时段学校门口‘见警察、见警车、见警灯’；协助做好涉校涉生矛盾纠纷排查化解、校园周边重点人员稳控工作，严防发生极端事件。” 通知中提到。

教育部强调，各地各校要以突发暴力伤害事件等为重点，组织开展应急疏散演练和紧急避险教育，切实提升中小学生和幼儿自我保护意识、防护和逃生自救能力。要加强对教职工培训和实操演练，提升危急时刻保护学生的能力。

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