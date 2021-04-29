本报电 为进一步优化国家公派出国留学签约流程，简化手续，国家留学基金管理委员会（下称国家留学基金委）4月20日发布信息，即日起启用电子化签约系统。

电子化签约流程为：1.登录国家公派留学管理信息平台（以下简称信息平台），选择“电子化签约”，留学人员和保证人分别按系统提示完成签约，签约完毕后提交至国家留学基金委审核。2.电子化签约审核结果通过信息平台、邮件、短信等多种渠道反馈留学人员和保证人。

线下签约流程为：1.因客观原因无法使用电子化签约的，可在信息平台中选择“线下签约”，填写有关情况说明后，下载、阅读、打印并按要求签署协议。协议签署后须将协议原件、留学人员和保证人身份证正反面（需在一面）复印件各一份邮寄至国家留学基金委审核。2.留学人员和保证人通过留学人员在信息平台的专用账户查看审核结果。

值得一提的是，协议经国家留学基金委审核通过后生效。

国家留学基金委发布的消息称，电子化签约方便快捷，除客观原因外，留学人员和保证人应使用电子化签约。（刘 雪）

(责编：温璐、李依环)