本报记者 赵晓霞

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7月1日，英国毕业生工作签证（Graduate Route）将开始正式开放申请。随着开放申请的时间临近，该政策成为留英中国学子和拟赴英留学的中国学子关注的热门话题。

可选择留英学习或工作2至3年

在英国毕业生工作签证政策出台前，英国曾推出PSW（Post-Study Work）签证。PSW签证自2008年6月正式引入到T1（积点计分制）下，旨在让拥有本科、硕士等毕业文凭的国际学生在毕业之后，有两年的时间在英找工作或者开展商业活动。然而由于各种原因，2012年4月英国政府取消了该项政策。自此以后，关于PSW签证的任何政策变动都会成为留英学子的关注热点。

2019年9月，英国政府宣布推出一项新的签证政策，允许在英留学生毕业后留在英国寻找工作机会。这项新的毕业生工作签证将向包括来自中国在内的所有国际学生开放，这些国际学生必须持有效学生签证、成功从被认可的英国高等教育机构获得本科及以上学历。

据英国文化教育协会、英国大使馆文化教育处英国教育推广经理周萌介绍，英国毕业生工作签证将于7月1日正式开放申请。中国留学生毕业后可以选择继续留在英国学习或工作2年（本科和研究生毕业生）/3年（博士毕业生）。“同时，英国内政部进一步放松了疫情下毕业生工作签证路径的申请条件。2020年秋季入学的留学生如因疫情无法前往英国，只需在2021年6月21日前抵达英国，而2021年1月或2月入学的学生只需在2021年9月27日前抵达英国，则有资格申请毕业生工作签证路径。”

留英就业难度大吗

英国毕业生工作签证政策的出台，对中国学子来说无疑是一大利好消息。

“原本我是准备申请北美院校的，但留意到英国的新签证政策，就改成申请英国院校。留学毕业后，如果能在国外积累一些工作经验，对将来的职业发展肯定是一大助力。”正在为入读目标校伦敦政治经济学院努力的婉莉（化名）说，“我周围的朋友中确实也有和我一样因英国新签证政策而改为申请英国院校的。”

英国高等教育统计局（HESA）今年1月发布的数据显示，在英中国留学生已超14万，5年间增长了56%。此外，据英国大学招生服务中心（UCAS）数据，申请2021年入学英国本科的中国内地学生人数相较去年同期增长了21.46%。

另据启德教育发布的《2021中国留学白皮书》显示，英国连续第三年成为中国留学生的首选意向目的地。就此，相关专家表示，英国课程选择丰富、高等教育阶段学制短以及今年夏季即将开放申请的毕业生工作签证，让英国留学的吸引力增加。

“留学英国确实比较热，但也得注意，如果单单是冲着签证新政去，还是得慎重考虑，毕竟新政推出并不等于留学英国就能找到满意的工作，这是两码事。” 婉莉说。

日前，在启德教育、前程无忧 51 Job、英国国际学生就业力协会联合举行的《2021英国海归就业力调查报告》发布会上，英国国际学生就业力协会相关负责人表示，在英国就业市场中，国际学生有5大优势：学历优势、语言优势、人脉网络、工作态度和相关技能。同时，国际学生也有5大短板：高度竞争市场、本土资源有限、缺乏实习经验、预期太高、缺乏职业规划。“因此，国际学生最需要提升的技能包括：了解国内外就业趋势，设定职业目标；不断发展文化意识和技能；想办法获取实习和工作经验；社交和沟通技巧以及人脉资源使用；主动性与积极进取。”该负责人说。

回国找工作容易吗

相较中国学子留英工作，回国发展的情况如何？《2021英国海归就业力调查报告》给出了答案。该报告显示，近八成英国海归在3个月内找到第一份工作。在求职过程中，英国海归最关注的3件事是薪资待遇、发展空间、专业对口，而工作时长是考虑因素最低的选项。

值得注意的是，超过1/5的英国海归有创业计划，主要原因是希望有更多的自主权，还有近一半的人是为了得到更高的收入以及实现自我价值。最受英国海归关注的创业领域为电子商务和互联网、教育和自媒体。

另据前程无忧 51 Job的调查数据显示，从国内雇主角度来看，在所有有意向进行海外招聘的雇主中，愿意招聘英国留学生的雇主占比达75.28%。

前程无忧海外招聘总监冯磊建议海归求职时要多试错，“今年春季招聘季中，我们看到海归在求职过程中，愿意试错的意愿降低了。建议海归还是要抓住毕业前的机会，更多试错，这样可以对自己有更多的了解，以便及时作出调整。”

启德留学英爱项目管理中心总监孙波表示，英国毕业生工作签证的推出，为想留在英国工作的中国留学生提供了更多机会和便利。但是，无论是选择留在英国工作的中国留学生，还是计划回国发展的中国留学生，从确定英国为留学目的国的那一刻起，就要开始为未来的就业做准备，整个申请过程中要有的放矢地结合专业、未来就业市场情况等，科学地规划未来的职业发展，为毕业后顺利就业打下坚实基础。

(责编：温璐、李依环)