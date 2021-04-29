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警惕职业教育“本科化”退化为“文凭化”

2021年04月29日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：警惕职业教育“本科化”退化为“文凭化”

　　【光明时评】

　　近日召开的全国职业教育大会明确提出，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，再次释放了职教发展的积极信号。职业教育是培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动中国制造和服务水平提高的重要基础，对此职教业界已形成广泛共识。为满足国家和社会发展对工匠型人才的急迫需求，要“把职业教育摆在与普通教育同等重要的位置”，大力“发展职业本科教育”，这也成为吸引广大年轻人的重要举措。

　　不过，值得指出的是，“职教本科化”不只是能为毕业生提供一张本科文凭，更核心的是要触发培养方案、课程设置和教师发展的一系列深刻改革。从表面上看，职业教育和本科教育的区别似乎是：前者主要为从事特定职业作专业知识和专业技能的训练准备，而后者是为从事该领域进行深入学习研究作相应学术的准备。但笔者认为，两者的最大区别应是：一个是专门教育，一个是全人教育，本科教育更注重科学素质的培养和一般能力的发展。

　　德国思想家洪堡曾于19世纪提出“全人教育”的理念，并提出：全人教育除了专业知识，更看重人的素质教育的培养。该种教育，应围绕以下几种能力的培养为展开。

　　首先是发现问题的能力。爱因斯坦说过，提出一个问题比解决一个问题更重要更困难。因为提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看待旧的问题，都需要有创造性的想象力。这个能力不是在课堂上靠书本知识和教师讲课能够培养的，而是要让学生学会如何汲取信息、分析信息。这种通过相关信息分析和综合的能力就是一种独立思考的思辨能力，就现实来说，也是职业院校的学生亟须补齐的短板。

　　其次是解决问题的能力。解决问题是知识应用型教育的重点。根据要求，职业教育本科化的硬性条件是发展实训基地尤其是重点实验室。如果说前者侧重技术性，那么后者则更凸显科学性。这就要求学生掌握如何为解决问题设计方法。这个能力不是靠经验、拍脑袋能养成的，而是需要开展实验实证。比如，如何设置实验组和对照组，如何控制两个组的各种变量，如何分析得到的数据等。第三是解释问题的能力。一名接受了本科教育的毕业生，不仅要有能发现问题、解决问题的能力，还需要能解释问题。

　　全国职业教育大会的召开，振奋了各地职业教育发展的热情和积极性。从报道来看，多地的注意力似乎都聚焦在经费的争取、实验室的建设以及培养方案的调整等方面，而对本科教育的核心内容则关注相对较少。正如不少研究者所指出的，当前还是要对职业教育中的素质教育和能力培养进行更多的研究，并深入思考和论证以何种课程设置来确保这些能力的培养得到落实，转化为切实的成效。

　　课程设置改革，关键在于教师。如果教师的素质仍停留在固有职业教育的层次和水平上，那么培养学生独立思考的素质教育就不可能实现。若真如此，职教“本科化”将变成职教“文凭化”，对此我们必须保持警醒并竭力避免。（作者：蔡基刚，系复旦大学教授、上海教委高校大学英语教学指导委员会主任）

(责编：温璐、李依环)

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