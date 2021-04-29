原标题：打造通识教育学习共同体平台

“只要将要测试的食物放进去，就可以读取食品的甜度。听着有点神奇，但这台检测仪做到了。”在浙江工商大学食品感官科学实验室里，20名来自不同院校不同学科的学生体验了一把食品感官分析技术，他们个个全神贯注地听老师讲《味觉改变生活》。

为全方位培养学生综合能力、共享教育资源，2020年4月，浙江工商大学牵头，与杭州电子科技大学、浙江理工大学、杭州师范大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、浙江传媒学院、浙江工商大学杭州商学院一起建立浙江省高校通识教育学习共同体平台。

校际课程资源共建共享是通识教育学习共同体的重要载体，打造特色的通识选修课程，让不同高校、不同学科学生跨校跨专业选课、交流和研讨。浙江工商大学党委书记陈柳裕表示，通识教育要回归尊重生命的教育本源，构建以“学”为中心的教育体系，促进学生学会在这个领域深入地进行思考，以及促进学生在跨专业和可迁移能力方面得到培养。

浙江省高校通识教育学习共同体不仅整合各大高校通识教育资源，实现校际精品课程、经典图书电影、通识讲座等通识教育资源的共建共享，促进教与学深度融合，还通过移动互联网和大数据技术搭建质量监控数据库，实现素养测评和通识素养的自我发展轨迹记录。

“通过校际协同，既为培育学生通识素养提供了多选课、选好课的可能，也让学生真正根据兴趣和需要选课，拥有更多的学习、教育体验。”浙江工商大学教务处处长厉小军说，不少课程需要由多个学院的老师跨学科共同完成，让学生能够从不同老师的课堂上习得不同的学科知识，感受不同的思维方式。

目前，仅浙江工商大学就开设200多门通识选修课程，分为“文学 历史 哲学、艺术 宗教 文化、经济 管理 法律、写作 认知 表达、自然 工程 技术、创新 创意 创业”六个模块。“习近平法治思想”是浙江工商大学2017年开设的通识课。该校法学院特聘教授徐祥民围绕习近平法治思想的来源、精髓，从人文、法学、金融等多角度进行全方位的阐述，让学生真切感受法治思想的魅力。

浙江8所高校的通识教育学习共同体还在进一步整合推动校际、学科之间的渗透，邀请共同体外的名师和社会知名人士参与，并引导学生跨校跨专业学习、分享。各校还进一步明确通识教育课程的管理规范，包括放开选课限制、加大课程宣传力度、加强选课服务指导、增开课程数量、统一课程学分等，同时搭建质量监控数据库，开展学生通识素养测评。（记者 陆健 通讯员 林晓莹）

(责编：温璐、李依环)