原标题：95.4%受访家长期待进一步打通职业教育升学路

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，实施现代职业技术教育质量提升计划，稳步发展职业本科教育。从中职到高职专科再到本科，职业教育止步于专科层次的“天花板”被打破。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1353名学生家长进行的职业教育专题调查显示，95.4%的受访家长期待进一步打通职业教育的升学通路，让职教学生有更多深造机会。

交互分析显示，有96.0%的职业教育学生家长这样期待。

曾就读于江苏某职业院校的林悦（化名），在完成了3年中职教育后，念了两年高职，又升入一所本科院校就读专科，之后又专升本，但连续考了两次才成功。

他感觉，专升本对于中职毕业生存在很大难度。录取比例不高，竞争激烈。即便完成了专升本，学历证书与普通本科的含金量还是存在差距。“如果是要求学历的单位，专升本通常都过不了简历筛选这一关”。

湖南某职校二年级学生范子俊正在计划考本科。“我听说有学长学姐从中职升上来，最后考研去了‘211’、‘985’，感觉还挺振奋的”。

本次调查中，62.7%的受访家长担心职教学生会遭遇学历天花板，难以继续求学深造，还有54.9%的受访家长担心一进入职业教育，大学校门可能就彻底关上了。

在70后家长方艳娟看来，不是人人都能上大学，也不是人人都适合上大学。“我认识的几个家长，孩子从小就不喜欢读书，但对手工、小发明感兴趣，去职业学校做感兴趣的事情不是挺好的吗？像我家孩子的初中同学，没考上高中的基本都上了职业学校，有的学幼师，有的学护士，未来都有很好的就业前景。还有的自己发奋图强，后来也考上了大学”。

方艳娟认为，职教学生的升学通路并不狭窄，只要肯学习，都有机会。现在社会也在变化，学历不能代表一切，实力才是王道。职教学生将来到社会，比拼的主要是技术和经验，更多是看你经验怎么样、工龄多长。职教学生的深造应该以专业为准，到实际中去锻炼自己，更强调技术实操能力。

调查显示，如果职业教育的升学深造比例更高，60.9%的受访家长表示会更看好。69.8%的受访家长期待打破学历天花板，稳步发展职业本科教育。

2021年，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》，其中设置了247个高职本科专业，并印发《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》，正式建立本科层次职业教育专业设置管理的国家制度。

北京市教委也于近日发布通知，从2021年起全面优化贯通培养计划，开展高端技术技能人才的贯通培养，贯通培养的学制为7年，其中前3年为中职教育阶段，中间2年为高职教育阶段，后2年为本科教育阶段。

林悦希望，打破学历天花板，不仅要有升学制度方面的保障，还要有公平的就业制度，确保职业教育学生在升学、求职、工作待遇等方面，都有平等的机会。

本次调查中，27.9%的受访家长孩子在小学，31.0%在初中，在高中、大学的分别占19.1%、11.5%，7.5%的受访家长孩子在职业教育。（记者 黄冲 陈文琪）

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