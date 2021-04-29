原标题：职业教育要成为主动选择 六成受访家长表示需提高教育质量

社会上关于职业教育的偏见由来已久，很多人都有“考不上高中才上职高”的想法。如何让职业教育成为更多家长的主动选择而非无奈之举？62.6%的受访家长表示要提高职业教育质量，57.2%的受访家长认为师资很重要。

这组数据来自中国青年报社社会调查中心近日进行的职业教育专题调查。该调查通过问卷网（wenjuan.com）进行，有1353名学生家长参加。其中，27.6%的受访家长在一线城市，二线城市的占44.3%，三四线城市的占22.9%，县城或城镇的占4.0%，农村的占1.2%。

62.6%受访家长表示要提高职业教育质量

90后李驰（化名）现在是江苏某酒店的大堂经理。初中毕业前，家人和老师建议他去读职校，但他也坦言，“但凡有个高中可读，读职校都不是大多数人的第一选择”。李驰为了减轻家庭负担，考虑到能通过学校直接进入工作岗位，选择了职高的酒店管理专业。通过这些年的努力，终于有了体面的岗位和稳定的收入。同时他也发现，如今大众对职业教育的偏见已经有所改观。

调查中，要让职业教育成为更多家长的主动选择而非无奈之举，62.6%的受访家长表示要提高职业教育质量，57.2%的受访家长认为要提高师资质量，58.5%的受访家长希望完善校园管理，改善校风、学风，48.3%的受访家长希望加大宣传，转变社会观念，增加认可度。

70后家长方艳娟不觉得上职业学校就是无奈之举，“起码是给孩子多一条路吧”。上职业学校也可以因材施教，有特长也可以发展，前景很不错。职业学校要规范化，要紧跟社会需要，为市场培养实用人才。

89.6%受访家长认同要真正提升技术技能人才的社会地位

曾在某中等职业教育学校当教师的陈思宏，前段时间看了《大国工匠》，他感慨，在各个领域的一线工作者，为我国发展作出了巨大的贡献。他们是经历职业教育走向社会的栋梁，带来的社会价值是巨大的。无论接受什么样的教育，职业教育也好，高等教育也好，最重要的是要实现人生价值。在任何一个领域，把看似平凡的事业长期坚持，都是值得尊敬的。职业教育能够培养出受人尊敬的技术人才，他们的人生价值应该会得到社会的广泛认同。

调查中，89.6%的受访家长确认，要从根本上转变人们对职业教育的观念，需要真正提升技术技能人才的社会地位，让他们获得全社会尊重。

交互分析显示，一线城市家长这样认为的比例最高（90.6%），其次是二线城市（90.2%）。

“提升技术技能人才社会地位，更重要的，是推出职业培养、技术技能方面的优势和特色。”中国人民大学国家发展与战略研究院副研究员刘谦认为，一方面，在培养人才的过程中，注重实操技能训练、工匠精神的培育；另一方面，在职业发展道路上，应有技术技能人才的独特晋升机制，为各个级别的技术技能人才提供相应的社会保障和职业晋升通道。因此，促进职业教育、培养技术技能人才，不是教育部门一家的责任，需要多部门形成有效联动，形成百花齐放的教育体系和职业体系，让进入职业教育体系的学生看到希望，扭转“唯学历论”的教育期待与制度设计。

刘谦表示，在当前中国，这也是具有时代意义的教育呼唤。一方面，人工智能等科技飞速发展，从社会分工上讲，传统的体力劳动领域，更需要提升劳动者的技术技能水平；另一方面，从青年的自主性与个性上说，需要百花齐放的职业舞台，以发挥各有所长的素质。促进职业教育，是当代青年在职业领域实现“各美其美、美美与共”的重要基础，而这一基础，需要多部门的参与、共享和支持。（记者 黄冲 陈文琪）

(责编：温璐、李依环)