原标题：66.7%受访家长能接受孩子进入职业教育

中国职业教育大会于4月12日至13日召开，会议强调要加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才。教育部此前发布通知指出，保持高中阶段教育职普比大体相当。这意味着，在未来可能会有一半的中学生进入职业教育。作为家长，能否接受孩子进入职业教育？他们对于职业教育有哪些看法和期待？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1353名学生家长进行的职业教育专题调查显示，66.7%的受访家长表示能够接受孩子进入职业教育，一线城市受访家长对职业教育的接受度更高。师资力量强（70.1%）、就业前景好（59.8%）和办学质量高（59.4%）的职业教育最被看好。

89.0%受访家长关注职业教育

教育部4月7日发布通知指出，坚持把发展中职教育作为普及高中阶段教育和建设中国特色现代职业教育体系的重要基础，保持高中阶段教育职普比大体相当。

本次调查显示，对于在未来可能会有一半的中学生进入职业教育，不少家长已经对此有了心理准备。66.7%的受访家长表示能够接受孩子进入职业教育，13.3%的受访家长不能接受，20.0%的受访家长表示不好说。

交互分析显示，一线城市受访家长对于职业教育的接受度更高，有69.3%的比例能够接受孩子进入职业教育。其次是二线城市，为66.8%。接受度最低的是三四线城市家长，为62.9%。

安徽合肥的陈思宏曾经当过中等职业教育学校的教师，他对于孩子进入职业教育，表示完全可以接受。“不管是职业教育，还是高等教育，最终还是要实现社会接触，实现就业。职业教育应该说是跟就业结合度非常高的一个教育方向”。

毕业于湖南铁路科技职业技术学院的张岩（化名），目前在地方铁路局从事火车调度指挥工作。他的高考分数达到了二本院校的分数线，但最终选择了职校。当时身边不少人都不太理解，“在我看来，读一所普通大学的性价比不高，职业院校讲究专业对口，能学得一技之长”。张岩说，他所在的学校就业率很高，学校里也有不少学生考上了本科。

党的十八大以来，尤其是国务院颁布《国家职业教育改革实施方案》以来，我国职业教育改革发展走上提质培优、增值赋能的快车道，职业教育面貌发生了格局性变化。如今，我国共有职业学校1.13万所，在校生3088万人，建成世界规模最大的职业教育体系，培养了一大批支撑经济社会发展的技术技能人才。

家长们对于职业教育的关注度也有了很大提升。调查显示，89.0%的受访家长表示关注职业教育，其中50.7%的受访家长非常关注，38.3%的受访家长比较关注。表示不太关注或完全不关注的受访家长仅为11.0%。

交互分析显示，87.5%的小学生家长关注职业教育，初中生家长的关注度则更高，达到89.3%。

62.5%的受访家长直言社会对职教存在偏见

长期以来，社会偏见严重制约着职业教育的发展。事实上，《国家职业教育改革实施方案》开篇就强调，“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”。

有关职业教育，家长们的顾虑主要集中在哪些地方？调查中，54.7%的受访家长担心校风不好，影响孩子，51.8%的受访家长直言社会观念上有偏见，说出去没面子，50.7%的受访家长担心教学质量不高，学不到东西，34.4%的受访家长担心毕业后找不到体面的工作。

“我儿子学习不好，去职高也是没办法。”陕西宝鸡市民李建国的儿子曾上过职业中学，他觉得，不少职业院校的管理不如高中。 “教学水平参差不齐，加上有的学校管理不严等问题，导致学习氛围不浓，一些学生有混日子的心态”。

湖南某职校二年级学生范子俊感觉，自己学校管得还算严，老师也很严格。“班里有不学习混日子的，也有认真学习的，不至于像网上传的那么糟糕”。他感觉，在职校要靠自己自觉，也需要别人的帮助。如果遇到一个负责任的老师，有什么问题都可以问，他会告诉你，怎么做才能变得更好。你就认认真真去学，然后去把它实践出来。

作为家长，70后方艳娟主要顾虑的还是孩子的就业前景，“很多家长也是很实际的。如果职业教育出来的学生就业很好，家长们的顾虑就会少很多”。

陈思宏感觉，当地职业教育和产业经济的结合还不够。产业结构的优化需要职业教育针对性地培养产业工人。最主要的还是做好需求对接，教学、师资、专业设置、课程设置等都要和当地产业经济紧密结合，做好供需匹配。

“不能再用其他教育体系的方式来培养职业教育人才，一定要结合经济发展的实际，与市场的需求进行精确对接。我们辛辛苦苦培养的人才，应该是一出学校就能直接进入企业实现无缝对接。” 陈思宏说，如果职业教育的学生到企业里面还是不能适应一线生产的需求，那就说明这个培养方向是有问题的，会阻碍职业教育的发展。

目前的职业教育中存在哪些问题？调查中，62.5%的受访家长直言社会对职教存在偏见，53.4%的受访家长担心毕业后收入待遇较差，38.1%的受访家长觉得未来发展晋升难度大。

师资力量强的职业教育最被看好

“像苏南这边的工业园区，制造业比较发达，一个很重要的原因就是职业教育发展非常快。因为一线生产的员工素质很重要，必须专业、熟练。”陈思宏表示，要实现我国从制造业大国向制造业强国的转变，得有庞大的制造体系、完备的产业分工，必须要提高一线生产者的劳动文化素质。这样来看，大力发展职业教育应该是促进制造业发展的必由之路，对于我们的工业发展、经济结构优化都很有意义。

什么样的职业教育最被看好？调查显示，师资力量强（70.1%）排在首位。接下来依次是：就业前景好（59.8%）、办学质量高（59.4%）、专业设置合理（58.4%）。可见，家长们普遍关注的还是教学本身。学费因素则较少被提及，仅15.7%的人认同学习费用少。

00后朱玉彤认为，职业教育应该是平行于高中的另一条路。在教学方面，应该非常注重实践性和实用性，让学生可以依靠这些技能体面地生活。在老师方面，希望有真正工作岗位上的人去做老师，直接带领学生去实践。就业方面，希望学校直接和企业合作。“理想的职业教育一定不是高中教育的复刻，而是一种完全对接社会需求的别样风景”。

中国人民大学国家发展与战略研究院副研究员刘谦表示，首先，政府各职能部门要横向合作和信息共享，按照地区、行业等划分，对技术、技能人才的需求提出较为明确的趋势预测，在此基础上对职业教育培养规模进行规划与管理；其次，要提高技术技能人才的社会地位，有助于改变人们对职业教育的偏见。

对于未来，范子俊感到很有希望，他们同学大部分毕业后会直接去工厂、企业。前几天，老师告诉他们，现在国家重视职业教育，只要肯好好干，将来都能找到不错的工作，拿不错的工资，“当‘大国工匠’也不是没可能。努力的人，应该都有光明的未来吧”。

本次调查中，27.9%的受访家长孩子在小学，31.0%在初中，在高中、大学的分别占19.1%、11.5%，还有7.5%的受访家长孩子在职业教育。在一线城市的占27.6%，二线城市的占44.3%，三四线城市的占22.9%，县城或城镇的占4.0%，农村的占1.2%。（记者 黄冲 陈文琪）

(责编：温璐、李依环)