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北京：“十四五”期间形成跨校跨区“课联网”

2021年04月29日08:29 | 来源：中国青年报
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原标题：北京：“十四五”期间形成跨校跨区“课联网”

　　北京市教委今天发布了推进“互联网+基础教育”的工作方案。该方案提出，到2022年构建成熟的融合课堂实施体系，基础教育100%的名师开设线上直播室，选课走班全面依托融合课堂方式。“十四五”期间形成跨校跨区“课联网”，推进跨地域教育教学改革。

　　北京市将积极推进“互联网＋基础教育”落地应用，并打造出“三个课堂”。

　　北京市将通过完善疫情防控期间的“空中课堂”机制，遴选骨干教师录制优质课程，配套线上学习资源，保障紧急状况线下停课后的教学需要，保障因病、事假不能到校学生的学习需要，保障特殊教育需送教上门的学生需要，同时为广大教师提供学习研究的范例。

　　目前，北京市空中课堂在线教学已形成规模，下一步还将形成覆盖小初高各学段各学科的全口径课程资源库。同时，进一步实现育人风格多样化，适应城区、郊区不同基础学生差异化需求；进一步形成在线教育标准体系，实现在线教育规范、优质，并可通过国家中小学云课堂与全国学生共享。

　　北京市将在基础教育阶段打造双师课堂，双师课堂分两个阶段推进：一是录制覆盖小初高各学科知识点的优质微课，推送给全市各学校各学科教师。二是以有基础的区或校为单位采用同步直播方式实施，远程名师和班级辅导老师“1＋1”分工协作，线上主讲，线下答疑。最终提取全市名师教学经验智慧形成“线上名师”标准服务，从备课、教学等环节提供模块化产品，全流程支持“线下教师”教育教学活动。

　　北京市还将探索融合课堂。不同学校班级的学生可以同上一节课，跨校跨区构建融合课堂。融合课堂将着力消除传统教育教学的时空阻碍，学生可以自主选择不同班级、学校甚至区域的教师讲课答疑。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、李依环)

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