新华社广州4月28日电（记者杨淑馨）广州市新闻办28日举行发布会披露，广州大力推进粤港澳大湾区教育交流与合作，支持港澳青年来穗发展，为打造粤港澳大湾区教育高地，全面推进粤港澳大湾区建设提供了有力支撑。

广州积极为港澳籍适龄青少年儿童在穗就读提供多元化且有质量的基础教育公共服务，并大力支持建设优质民办学校、港澳子弟学校和外籍人员子女学校，开办港澳子弟班，满足多样化的入学需求。

目前广州共有14所外籍人员子女学校，包括1所全国首家港澳子弟学校；全市6个区9所学校开设25个港澳子弟班；在穗就读的港澳台中小学生超过1.8万人。积极探索开展穗港澳教师资格互认，31名港澳人士在广州市通过中小学教师资格认定。

职业教育交流方面，广州牵头成立了粤港澳大湾区旅游职业教育联盟、粤港澳大湾区职业教育研究中心、粤菜发展研究院和亚洲美食文化教育联盟等平台，举办穗港澳台技能节，加强与港澳地区职业教育机构的合作，共同构建大湾区职业教育体系，并共建实训场所和技能大赛基地，共同培养技能冠军人才。

高等教育合作办学方面，2019年9月广州市与香港科技大学合作举办的香港科技大学（广州）获批筹设并开工建设；广州医科大学与澳门镜湖护理学院签署合作协议，开展本科护理学专业人才“2+2”联合培养项目。

同时，广州各高校积极探索与港澳地区高校进行学分互认，在联合培养湾区建设所需的高水平人才方面试水先行。中山大学与香港中文大学、澳门大学发起成立粤港澳高校联盟，共有37所高校参与其中，有力地推进了粤港澳高等教育交流合作向纵深发展。

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